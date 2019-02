Caso Pro Piacenza | Ghirelli tuona | “violata la lealtà sportiva! C’era in campo un

Raggi - Appendino e Nogarin : 'Caso Diciotti? Ci si difende nei processi' : Nel giorno in cui gli iscritti al M5s sono chiamati a votare su Rousseau sull'eventuale autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per il caso Diciotti, tre ...

Appendino - Nogarin e Raggi sul Caso Diciotti : chi governa va processato : Roma, 18 feb., askanews, - 'Chi governa va processato': è questo il senso, riassunto in un titolo, di tre interviste che il Fatto quotidiano propone a tre sindaci M5s - Chiara Appendino, Filippo ...

Voto online M5s sul Caso Diciotti-Salvini/ Diretta Rousseau : il ministro a processo? : caso Diciotti, Voto online su piattaforma M5s Rousseau , dalle 10 alle 19, : il quesito , ambiguo, su Salvini rischia di portare la crisi di Governo

Tiki Taka - il Caso Wanda Nara trattato come evento. Con tanto di promo 'speciale' : Un’intervista presentata come un evento. Tiki Taka gioca il jolly Wanda Nara e lo fa nella settimana più bollente per la moglie – e agente – di Mauro Icardi, a cui l’Inter ha tolto la fascia di capitano.Una vicenda calcistica - legata al rinnovo del contratto del giocatore coi nerazzurri - e al contempo televisiva, con Mediaset che ha tentato fin dal principio di 'gonfiare' l’appuntamento.prosegui la letturaTiki Taka, il caso Wanda Nara ...

Caso Icardi - Marotta a Tiki Taka : “abbiamo in mente di presentare una proposta al calciatore” : Caso In casa Inter, a tenere banco è il Caso Icardi, intervento di Marotta a Tiki Taka che ha risposto alla prime dichiarazioni di Wanda Nara sull’ex capitano nerazzurro, apertura anche per un possibile rinnovo: “voglio dare serenità a Wanda e Icardi, bisogna salvaguardare dei principi, spesso bisogna prendere delle decisioni per il bene anche dei calciatori, abbiamo spiegato personalmente la decisione al calciatore. Tutto ...

La partita Cuneo-Pro Piacenza finita 20 a zero diventa un Caso nazionale : "Quanto accaduto a Cuneo con la squadra del Pro Piacenza è un insulto allo sport e ai suoi principi fondanti". Durissimo il commento di Gabriele Gravina, presidente della Figc, dopo la partita del gruppo A di Lega Pro finita 20-0 per il Cuneo sul Pro Piacenza, sceso in campo con 8 calciatori e poi rimasto addirittura in 7. "In questa situazione surreale, la Figc aveva il dovere di far rispettare tutte le regole ed ha esercitato questo ruolo ...

Il Caso di Cuneo-Pro Piacenza finita 20 a zero diventa un Caso nazionale : "Quanto accaduto a Cuneo con la squadra del Pro Piacenza è un insulto allo sport e ai suoi principi fondanti". Durissimo il commento di Gabriele Gravina, presidente della Figc, dopo la partita del gruppo A di Lega Pro finita 20-0 per il Cuneo sul Pro Piacenza, sceso in campo con 8 calciatori e poi rimasto addirittura in 7. "In questa situazione surreale, la Figc aveva il dovere di far rispettare tutte le regole ed ha esercitato questo ruolo ...

M5S al voto su Caso Diciotti : chi sceglie 'sì' nega l'autorizzazione a processare Salvini : È online la consultazione con la quale il M5S chiederà ai propri elettori di esprimersi sul caso Diciotti. Il voto sulla piattaforma Rousseau si svolgerà domani lunedì 18 febbraio dalle 10 alle 19. Il risultato dovrebbe essere l'indicazione di voto per i rappresentanti del Movimento chiamati a loro volta ad esprimersi nella giunta e nell'assemblea del Senato sull'autorizzazione a procedere contro l'alleato di governo. Sul blog, oltre ...

Serie C - Cuneo-Pro Piacenza è un Caso : 11 contro 7 e un allenatore del 2000 in panchina : Una domenica di calcio surreale in Serie C . Protagonista suo malgrado il Pro Piacenza , che si è presentato a Cuneo con soltanto 8 calciatori delle giovanili e senza lo staff tecnico. Il motivo va ...

Caso Diciotti. Domani il M5S decide sul processo a Salvini : per dire No bisogna votare Sì : Sul blog del Movimento 5 stelle il dossier sul Caso Diciotti: tra le righe si legge una "indicazione" che il movimento 5 stelle dà ai propri attivisti. La senatrice Nugnes: "La formula non è chiara". Intanto per effetto dell’autodenuncia il premier e i due ministri grillini entrano nel novero delle persone sotto inchiesta.Continua a leggere

Caso Diciotti - M5s : lunedì dalle 10 alle 19 via al voto sul processo : Gli iscritti del M5s potranno votare sulla piattaforma Rousseau per il Caso Diciotti lunedì 18 febbraio dalle 10 alle 19. Lo rende noto un post sul Blog dei pentastellati in cui viene spiegato il ...

Caso Diciotti - domani il voto online della base M5s per processare Salvini. Sotto inchiesta anche Conte - Di Maio e Toninelli : Voteremo sì, se il responso delle consultazioni online andasse in questo senso' avverte il Sottosegretario Di Stefano. Martedì il voto della giunta per le autorizzazioni. La procura di Catania apre un ...

Caso Diciotti - l'«asticella» dei 5 Stelle per il voto sul processo a Salvini : «Ci vorrebbe il 70% di no» : «Martedì saprete la nostra posizione». Il voto sulla piattaforma Rousseau è fissato per domani, a lui è stato anche chiesto di preparare un video per spiegare i termini della questione Salvini-...

Caso Diciotti : Procura valuta iscrizione Conte - Di Maio e Toninelli : Sono arrivati negli uffici della Procura di Catania , come apprende l'Adnkronos, gli atti della memoria sul Caso Diciotti firmati dal premier Giuseppe Conte e dai ministri Luigi Di Maio e Danilo ...