Caso Diciotti | abbiamo criticato chiunque e ora facciamo lo stesso? Cari amici M5s

ilfattoquotidiano

: Caso Diciotti.Una consultazione on line per stabilire se il potere legislativo deve consegnare il potere esecutivo al potere giudiziario - BrunoVespa : Caso Diciotti.Una consultazione on line per stabilire se il potere legislativo deve consegnare il potere esecutivo al potere giudiziario - DavidSassoli : La scelta di affidare la decisione dei 5 Stelle su #Salvini per il caso #Diciotti a piattaforma #Rousseau è grave,… - bobogiac : Oggi nella #boborassegna parliamo di cronaca nera e criminalità organizzata (Salvini dov'è?), dell'Orso d'argento a… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) di DerekOggi si vota su Rousseau per decidere se far processare Salvini. Sì, No, Boh… ancora non ho capito come è posto il quesito, ma la risposta è semplice. Ed è “Sì,processare Salvini” (quindi forse dovrò votare No). Perché? Sono più di dieci anni che ci battiamo contro l’immunità quindi solo questo sarebbe un motivo valido; pura e semplice coerenza.la qualunque per mancanza di coerenza e poilo? Se poi la richiesta di autorizzazione dovesse arrivare anche nei confronti di Conte, Di Maio e Toninelli dovremo essere coerenti e farli giudicare. Se davvero si è agito nell’interesse di tutti non ci saranno problemi.Ma il problema non è solo questo. Io non sopporto più Salvini e davvero non so come facciate a sopportarlo voi. E quando dico voi parlo a quelli come me che seguono il M5s da prima della nascita, dalla piazza piena ...