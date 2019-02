CAOS LIBIA Jean | guerra per il petrolio | l' unico pericolo per l' Eni viene da Di Maio

Giorgia Meloni : 'Attacco della Francia alla Libia nel 2011 generò CAOS migrazione' : In un video registrato dalla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, quest'ultima ha espresso la sua visione maturata a margine del bombardamento che l'Eliseo sferrò ai danni della Libia, nel lontano 2011. Per avvalorare la sua versione dei fatti, Giorgia Meloni ha mostrato un'e-mail che un funzionario di Stato americano inviò a suo tempo ad Hillary Clinton, circa un'indiscrezione che vedeva Gheddafi intento a far sostituire la moneta ...