Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Napoli | tutti i vincitori della 48ª

Vela : Campionato Invernale di Napoli - domenica il Trofeo Martinelli : domenica 20 gennaio quinto appuntamento con il Campionato Inveranale di Vela d’Altura del Golfo di Napoli : al via il Trofeo Martinelli Quinto appuntamento con il Campionato invernale di Vela d’altura del Golfo di Napoli , edizione 2018-19, la 48 esima della rassegna velica partenopea. domenica 20 gennaio il Club Nautico della Vela organizza il Trofeo Gaetano Martinelli . Martinelli fu un ottimo timoniere in classe Star e poi ...

Tiro a Volo – Campionato Invernale di Compak : prima giornata all’insegna di Albeni : Compak : Abeni il migliore nella prima giornata del regionale Dalle pedane del Tav Bergamo ha preso il via, sabato e domenica scorsa, il Campionato invernale di Compak con allo start 88 tiratori in rappresentanza di 11 sodalizi lombardi. A dirigere e coordinare le operazioni di questo circuito che consta di 5 prove, tutte sulla distanza dei 75 piattelli ciascuna con la possibilità di poter scartare la prestazione meno performante, il ...

Coppa Ralph Camardella – Nel Golfo di Napoli il 48° Campionato Invernale di vela d’altura : Quarto appuntamento con il Campionato Invernale per l’assegnazione della Coppa Ralph Camardella Domenica 16 dicembre le imbarcazioni iscritte al 48° Campionato Invernale di vela d’altura del Golfo di Napoli torneranno in mare per disputare la quarta prova della stagione, organizzata dal Circolo Canottieri Napoli. In palio, la Coppa Ralph Camardella. Il CdR darà lo start alle ore 10.00, quindi proverà ad assegnare anche la Coppa Aloj, ...