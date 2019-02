Calcio femminile | Cyprus Cup 2019 | le 25 convocate dell’Italia di Milena Bertolini Si

Calcio femminile - le migliori italiane della diciassettesima giornata di Serie A. Barbara Bonansea inarrestabile - Cecilia Salvai una sicurezza : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il diciassettesimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. Barbara Bonansea (JUVENTUS) – E sono 12. inarrestabile l’esterno offensivo della Vecchia Signora e della Nazionale Italiana. Nella ripresa del big match del ...

VIDEO Juventus-Milan 2-0 highlights Calcio femminile - doppietta di Barbara Bonansea nel match clou di Serie A : Una doppietta di Barbara Bonansea è valsa il successo alla Juventus nel posticipo del 17° turno del campionato di calcio femminile di Serie A. Le bianconere hanno sconfitto il Milan di Carolina Morace 2-0 al “Silvio Piola” di Vercelli, guadagnandosi meritatamente i tre punti e tornando in vetta alla graduatoria del torneo nazionale, con un punto di vantaggio sulla Fiorentina. Un match di alto profilo ed intensità che ha sorriso alla ...

Calcio femminile - Serie A : la Juve batte 2-0 il Milan e si riprende la vetta : Tutti i risultati della 17giornata Juventus-Milan 2-0 Verona-Bari 1-2 Orobica Bergamo-Roma 2-3 Tavagnacco-Fiorentina 0-1 Florentia-Mozzanica 0-2 Sassuolo-Chievo 0-1 La classifica Juventus 44, ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : super sfida Juventus-Milan - la Fiorentina sul campo del Tavagnacco nel 17° turno : Una diciassettesima giornata per cuori forti quella che si preannuncia nel prossimo weekend del campionato di Calcio femminile di Serie A. La disputa per lo Scudetto è accesa e tre squadre sono in lizza per il titolo tricolore. Partiamo dal big match, ovvero dal confronto del “Silvio Piola” di Vercelli tra la Juventus e il Milan. La capolista, fermata nell’ultimo turno dall’Atalanta Mozzanica, dovrà affrontare le ...

Juventus-Milan - Serie A Calcio femminile : programma - orario e tv. Come vederla in streaming : La diciassettesima giornata del campionato di calcio femminile di Serie A caratterizzerà il prossimo weekend e senza ombra di dubbio la sfida tra Juventus e Milan sarà il big match di questo turno: da un lato la Vecchia Signora capolista del torneo nazionale e dall’altro le rossonere di Carolina Morace, terze in graduatoria a -2. Il pareggio inaspettato delle bianconere contro l’Atalanta Mozzanica e il contemporaneo successo delle ...

Calcio femminile : la Nazionale italiana disputerà due amichevoli contro la Polonia e la Repubblica d’Irlanda : La Nazionale italiana di Calcio femminile vuol farsi trovare pronta alla fase finale dei Mondiali 2019 che si terrà dal 7 giugno al 7 luglio in Francia. Per questo, dopo le vittorie nelle amichevoli contro il Cile e il Galles, la compagine allenata da Milena Bertolini affronterà due “friendly match“, in rapida successione, per consentire alle calciatrici di provare situazioni di gioco utili a quel che sarà. Ricordiamo che la ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Juventus-Milan si disputerà a Vercelli per la maggior capienza del “Silvio Piola” : La diciassettesima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A caratterizzerà il prossimo weekend e senza ombra di dubbio la sfida tra Juventus e Milan sarà il big match di questo turno: da un lato la Vecchia Signora capolista del torneo nazionale e dall’altro le rossonere di Carolina Morace, terze in graduatoria a -2. Il pareggio inaspettato delle bianconere contro l’Atalanta Mozzanica e il contemporaneo successo delle ...

Calcio femminile - 10 tra le calciatrici professioniste più belle : Il Calcio femminile è sempre più seguito dagli sportivi di tutto il mondo, infatti la FIFA ha deciso di raddoppiare il montepremi per il prossimo campionato del mondo che si disputerà nel 2019.

Calcio femminile - Serie A 2019 : Milan-Verona 2-0 - Sabatino e Fusetti portano le rossonere a -2 dalla Juventus : La sedicesima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019 è andata in archivio con il posticipo domenicale tra il Milan e l’Hellas Verona che si sono affrontate al “Vismara” di Milano. Le ragazze di Carolina Morace hanno saputo approfittare puntualmente del mezzo passo falso della Juventus contro l’Atalanta Mozzanica ottenendo la vittoria 2-0 contro le scaligere. Un successo che proietta le meneghine a -2 ...

Calcio femminile - Serie A : Milan-Verona 2-0 nel posticipo. I risultati della 16giornata : L'appuntamento è fissato per domenica 17 febbraio a partire dalle 12:30 su Sky Sport Serie A. Tutti i risultati della 16esima giornata Atalanta-Juventus 0-0 Chievo Verona-Orobica Bergamo 3-1 ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : l’Atalanta Mozzanica ferma la Juventus - la Fiorentina si porta a -1 : In attesa di quello che accadrà domani tra Milan ed Hellas Verona, si sono disputate quest’oggi cinque delle sei partite della sedicesima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A. Un turno importante che è andato a delineare la classifica generale. Partiamo dalla vetta e dal sorprendente pareggio 0-0 tra Atalanta Mozzanica e Juventus. Le bianconere, in vetta alla graduatoria, hanno sbattuto contro il muro eretto dalle ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : insidia Atalanta Mozzanica per la Juventus - la Fiorentina ospita il Sassuolo : E’ tempo di giornata numero 16 nel campionato di Calcio femminile di Serie A. Il turno che ci attende, come è ovvio, andrà a delineare ulteriormente la graduatoria generale. Andiamo, quindi, a raccontarvi quale saranno le partite che caratterizzeranno questo weekend calcistico in rosa. Saranno cinque gli incontri in scena sabato alle ore 14.30. Fari puntati su Juventus e Fiorentina. La capolista affronterà in trasferta ...

Serie A Calcio femminile - calendario e orari del fine settimana (9-10 febbraio). Il programma e come vedere le partite in tv : Nel weekend (9-10 febbraio) andrà in scena la giornata 16 della Serie A del calcio femminile. Sabato, alle ore 14.30, cinque gli incontri in programma: la Roma affronterà al “Tre Fontane” il Florentia e cercherà di riprendere il filo del discorso interrotto dopo aver perso con la Juventus; la Fiorentina ospiterà al “Gino Bozzi” il Sassuolo per confermarsi seconda forza del campionato; confronto per la salvezza tra ...

Casa Milan ospita il Forum sul Calcio femminile : un movimento in crescita : L’attenzione nei confronti del calcio femminile in Italia è in costante crescita grazie anche alla decisione di importanti club di allestire una formazione per prendere parte al campionato di Serie A. Proprio per questo non è un caso che una gara a settimana venga trasmessa in diretta da Sky con riscontri notevoli da parte degli […] L'articolo Casa Milan ospita il Forum sul calcio femminile: un movimento in crescita è stato ...