Cairo | gli amici della Musica organizzano una serata al Teatro Carlo Felice

Cairo - caduta calcinacci dal cavalcavia di via Buglio : strada chiusa : Nella giornata di ieri, i vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte sono intervenuti per una caduta calcinacci dal cavalcavia della Sp 29 che sovrasta via Buglio. La strada è stata chiusa ...

Lo scontro legale tra Cairo e Blackstone sulla sede storica del Corriere preoccupa gli investitori internazionali : La disputa tra Urbano Cairo e il fondo americano Blackstone da Milano è arrivata a New York e preoccupa gli investitori internazionali. Oggetto della contesa, si legge sul Financial Times, la proprietà della sede storica del Corriere della Sera. Il palazzo milanese di via Solferino, appartenuto al gruppo Rcs, è stato venduto nel 2013 a Blackstone. Per Cairo quell'acquisto è nullo perché è avvenuto in un ...

Urbano Cairo alla guida di un fronte anti-populista che riunisca ciò che resta del Partito Democratico e di Forza Italia e che punti a vincere le prossime elezioni politiche. E' lo scenario che dipinge ad Affaritaliani.it il presidente nazionale della Dc, Gianfranco Rotondi, parlamentare di Forza Italia

Motocross – Cairoli subito al top nel 2019 : sua la prima manche degli Internazionali d’Italia : Tony Cairoli super nella prima manche degli Internazionali d’Italia: il siciliano subito al top Il 2019 è iniziato nel segno della vittoria per Tony Cairoli: il pilota siciliano che, come Valentino Rossi, punta al decimo titolo Mondiale, si è aggiudicato oggi la prima manche degli Internazionali d’Italia. Il campione di MXGP ha dominato nella prima manche guadagnando così la prima posizione nella prova Supercampione, durante la ...

Motocross - Tony Cairoli vince la prima tappa degli Internazionali d’Italia. Battuto Gajser a Riola Sardo : Tony Cairoli ha iniziato alla grande il 2019, il nove volte Campione del Mondo di Motocross ha vinto la prima tappa degli Internazionali d’Italia che si è disputata sulla sabbia di Riola Sardo. Il siciliano si è imposto sia nella manche della MX1 che in quella della “Superfinale”, il 33enne ha brillato per la sua grande autorevolezza e ha incominciato alla grande la corsa verso la difesa del titolo conquistato lo scorso anno: ...

Procura Federale - Cairo e Preziosi deferiti per dichiarazioni sugli arbitri : I due presidenti di Genoa e Torino sono stati deferiti dalla Procura Federale a seguito delle dichiarazioni sugli arbitri del 17 dicembre. L'articolo Procura Federale, Cairo e Preziosi deferiti per dichiarazioni sugli arbitri è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A Torino - dichiarazioni lesive nei confronti degli arbitri : deferito Cairo : "Con la Juve - aveva detto Cairo ai microfoni di Radio Anch'io lo sport - siamo particolarmente sfortunati" . Secondo il presidente del Torino la Var doveva entrare in azione almeno in due occasioni: ...

Piazza Affari : al centro degli acquisti Cairo Communication : Rialzo per il Gruppo che opera nel settore editoriale , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,92%. Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base ...

Decapita i tre figli e la moglie dopo averli narcotizzati al Cairo : la confessione del medico : Una strage di innocenti a sangue freddo: i tre figli e la moglie sono stati trovati Decapitati. Una mattanza l'ultimo giorno del 2018 al Cairo nella vicina cittadina di Kafr El-Sheikh. A trovarli il ...

Motocross - la voglia di rivincita di Antonio Cairoli. Un inverno di fatica per attaccare Jeffrey Herlings nel 2019 : Mancano 63 giorni alla riapertura del Mondiale Motocross, che nel 2019 sarà composto da 19 weekend di gara tra inizio marzo e settembre. L’Italia ospiterà tre tappe del Mondiale 2019 sulle piste di Mantova, Pietramurata e Imola, sperando di ritrovare un Antonio Cairoli in grado di contrastare il fenomenale Jeffrey Herlings, assoluto dominatore nella passata stagione. Il nostro portacolori ha disputato comunque una buona annata 2018 ...

Attacchi agli arbitri - indagine su De Laurentiis e Preziosi. E nel mirino c'è anche Cairo : ROMA - La Procura della Figc è al lavoro su fascicoli aperti per le dichiarazioni sugli arbitraggi fatte dai presidenti del Genoa , Enrico Preziosi , contestò la direzione di gara della partita all' ...

Cairo - rilasciata moglie perito Regeni : 20.31 rilasciata Amal Fathi, moglie di Mohamed Lofty, uno dei consulenti della famiglia Regeni. La donna, 34 anni, era stata arrestata a maggio per "diffusione di informazioni false" dopo aver condiviso sui social un video in cui criticava la mancanza di azione da parte delle autorità egiziane contro le molestie sessuali. Fathi è stata condannata a due anni di reclusione. E' stata rilasciata in attesa dell' appello il 30 dicembre.