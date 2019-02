Buon compleanno Mauro Icardi | Claudio Simonetti | Mario Carboni…

Fabrizio De André - Buon compleanno Faber/ L'omaggio di Rai 2 : l'ultimo live del 1998 : Buon Compleanno Faber, L'omaggio a Fabrizio De André verrà trasmesso in seconda serata su Rai Due: carriera, amori e amicizie del grande cantautore.

L’uomo del giorno – Buon compleanno Roberto Baggio : Prende il via una settimana importante per gli appassionati di calcio non solo dal punto di vista legato al campo ma anche con avvenimenti da cerchiare in rosso. I compleanni degli sportivo prendono il via oggi con i 52 anni di Roberto Baggio, sono invece 49 per Massimo Taibi, ex portiere di Reggina e Manchester United. Auguri anche al presidente del Genoa, Enrico Preziosi (71), all’ex United Gary Neville (44) e al francese ex Real ...

Buon compleanno! Dori Ghezzi ricorda Faber nel giorno dei suoi 79 anni : Quindici brani di un concerto che è diventato un culto, l'ultimo che le telecamere hanno potuto riprendere: quello del tour Anime salve al Teatro Brancaccio di Roma, tenutosi il 12 e 13 febbraio del ...

Buon compleanno Museo del Prado! I 10 capolavori da non perdere : Las Meninas, VelázquezL'Annunciazione, Beato AngelicoDeposizione dalla Croce, van der WeydenTrittico del Giardino delle Delizie, BoschAutoritratto con guanti, Dürer Ritratto di Cardinale, Raffaello Ritratto di Carlo V a cavallo, TizianoCavaliere con la mano sul petto, El GrecoLe tre Grazie, RubensIl 3 maggio 1808, GoyaNel 2019 il Museo del Prado a Madrid celebra un compleanno importante: fu aperto al pubblico il 19 novembre del 1819 come Real ...

Buon compleanno Roberto Baggio - Enrico Preziosi… : Buon compleanno Roberto Baggio, Enrico Preziosi… …Cesare Corda, Yoko Ono, Aldo Ceccato, Antonio Marzano, Francesco Bellavista Caltagirone, Ricky Gianco, Vittorio Voglino, Stefano Zecchi, Lamberto Sposini, Maurizio Romani, John Travolta, Eleonora Brigliadori, Marcello de Angelis, Greta Scacchi, Laura Cannavò, Paolo Calissano, Lara Comi, Roberta Vinci… Oggi 18 febbraio compiono gli anni: Cesare Corda, giornalista, politico; Guido Vandone, ex ...

Buon compleanno Beppe Signori - Enrico Lucci - Nicola Leali… : Buon compleanno Beppe Signori, Enrico Lucci, Nicola Leali… …Saul Malatrasi, Enrico Ferri, Luigi Abete, Massimo de Luca, Katia Bellillo, Alessio Gelsini Torresi, Marcello Veneziani, Nicodemo Oliverio, Alessandro Profumo, Laura Puppato, Antonello Giacomelli, Michael Jordan, Rosita Celentano, Leonardo Pieraccioni, Albert Lanièce, Mario Calabresi, Valeria Mazza, Laura Agea, Paris Hilton, Adriano… Oggi 17 febbraio compiono gli anni: Giulio Donnini, ...

Inter - botte di Buon compleanno per Ranocchia : gli auguri 'speciali' dei compagni : Dopo i giorni di tensione per il caso Icardi, in casa Inter la vigilia del match contro la Sampdoria è stata l'occasione per ritrovare un po' di serenità. Il pretesto è stato il compleanno di Andrea ...

Buon compleanno Valentino Rossi - la FOTO-STORIA di un Dottore senza tempo : Per augurargli ancora mille vittorie, ecco gli scatti che raccontano la vita di Valentino Rossi che oggi compie 40 anni Buon compleanno a Valentino Rossi che oggi, 16 Febbraio, compie 40 anni. E SportFair, per fargli degli auguri speciali gli dedica una FotoGallery che racconta la sua strabiliante vita: da quando era un bambino dallo sguardo già furbo e vispo, sino alla carriera motociclistica in cui ha collezionato un successo dopo un ...

Buon compleanno Dottor Valentino Rossi! La FOTO-STORIA del Campione delle piste : Per augurargli ancora mille vittorie, ecco gli scatti che raccontano la vita di Valentino Rossi che oggi compie 40 anni Buon compleanno a Valentino Rossi che oggi, 16 Febbraio, compie 40 anni. E SportFair, per fargli degli auguri speciali gli dedica una FotoGallery che racconta la sua strabiliante vita: da quando era un bambino dallo sguardo già furbo e vispo, sino alla carriera motociclistica in cui ha collezionato un successo dopo un ...

Buon compleanno Valentino Rossi - 40 anni da campione - : Lo è di più per lo sport che faccio. Come pilota di MotoGP sono vecchio e mi dispiace . Mi piacerebbe continuare a correre tanti anni. Non sarà così '. 'Da piccolino sognavo di fare il camionista. ...

Buon compleanno Adriana Del Pozzo - Bernardeschi… : Buon Compleanno Adriana Del Pozzo, Bernardeschi… …Valentino Rossi, Andrea Ranocchia, Venanzio Postiglione, Lucio Manisco, Edda dell’Orso, Sergio Bianchetto, Renzo Bariviera, Paolo Giaccio, Amedeo Goria, John McEnroe, Claudio Amendola, Rosaria Capacchione, Angelo Peruzzi, Vincenza Labriola… Oggi 16 febbraio compiono gli anni: Adriana Del Pozzo, dirigente amministrativa Roma Municipio XII; Venanzio Postiglione, giornalista; Moreno Cambi, ex ...

Buon compleanno Valentino Rossi. I 10 momenti impossibili da dimenticare : Vittorie, traguardi unici, ma anche momenti di dolore e di tensione. I 40 anni di Valentino Rossi sono un correre di emozioni. Sempre e comunque a 300 all'ora. Ecco dieci immagini indimenticabili, 10 ...

Uomini e Donne - Ivan deluso e arrabbiato per i mancati auguri di Buon compleanno da Sonia e Natalia : Sonia e Natalia non hanno fatto gli auguri a Ivan per il suo compleanno, festeggiato pochi giorni prima della puntata. Ha mandato un video alla redazionale nel quale ammette di esserci rimasto molto male: "E' così facile far felice una persona nel giorno del suo compleanno, a una persona a cui dici di voler bene, no? Non hanno fatto niente".In redazione è arrivata una lettera da parte di una ragazza che ha mandato un pensiero al tronista. ...

Buon compleanno Galileo - uno degli ultimi «maghi» della scienza : La scienza moderna era davvero agli albori, lo stesso Keplero avrebbe parlato di « influssi astrali », sappiamo che lo stesso Isaac Newton , 1642 - 1727, , oltre a rivoluzionare le nostre conoscenze ...