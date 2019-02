Bufera su Le Iene per il servizio sulla madre di Zaniolo Vergognatevi

huffingtonpost

(Di lunedì 18 febbraio 2019) "In pratica avete voluto far passare la mamma diper una poco di buono. Poi, mi raccomando, facciamo i servizi sul bullismo e sul rispetto delle donne". Sotto il post deldelle, i commenti hanno più meno tutti lo stesso tono: biasimo per il programma e applauso al giovane calciatore della Roma. Oggetto delle polemiche, un video in cuie figlio sono stati intercettati in macchina e, di fronte al 19enne imbarazzato e irritato, sono state poste alla donna domande con espliciti riferimenti sessuali.Francesca Costa,del giocatore, è molto attiva sui social e di lei nell'ultimo periodo spesso si parla per la sua avvenenza fisica. Ilparte col sorriso, ma quando il giornalista diventa più insistente,si scalda: "Non volevo fare quest'intervista. Preferisco che si parli di me in campo".I toni e l'intento del...