Bufera all' Isola dei Famosi | su twitter accusano | ' Aiutano Soleil a vincere'

Bufera Icardi - la sorella contro Wanda Nara. Brozovic - 'like' alla scelta dell'Inter : MILANO - ' Cronaca di una morte annunciata. Povero fratello mio, perché continui a permettere questo?' . Ivana Icardi , sorella dell'attaccante argentino, commenta così su Twitter la decisione dell' Inter di ...

Tratta di baby calciatori dall’Africa per rivederli a prezzi milionari : Bufera sullo Spezia : Nel registro degli indagati sono finite 15 persone che devono rispondere a vario titolo di violazione delle disposizioni in materia di immigrazione clandestina. Secondo l'accusa, tutto ruotava attorno alla squadra dello Spezia Calcio e ad una scuola di calcio in Nigeria. I ragazzini arrivavano con visti turistici ma rimanevano sul territorio e venivano fatti passare per minori non accompagnati.Continua a leggere

Bufera Inter - Wanda Nara : «Cattiverie dallo spogliatoio su Icardi» : MILANO - L' Inter al Tardini di Parma ha trovato la prima vittoria nel 2019, ma continua l'astinenza dal gol di Mauro Icardi . Alle dichiarazioni di Spalletti in conferenza stampa al termine della ...

Sassuolo-Juve - è Bufera : “era rigore - non sono state mostrate le immagini a rallentatore” : rigore Sassuolo-Juve – Nella giornata di ieri è andata in scena la 23^ giornata del campionato di Serie A, in particolar modo polemiche durante il match Sassuolo e Juventus, nel dettaglio sul contatto tra Szczesny e Djuricic con il portiere che ha travolto l’attaccante, dopo il controllo al Var l’arbitro ha deciso di non fischiare. “Djuricic viene abbattuto in area da Szczesny. Se non ci sono immagini chiare il ...

Bufera all'Ariston per il 4° posto di Loredana Bertè - lei protesta e non va a Domenica In : Nel corso della puntata odierna di Domenica In si sono verificati dei colpi di scena decisamente inattesi. Alcuni cantanti che hanno preso parte al Festival di Sanremo hanno deciso di non presentarsi alla trasmissione condotta da Mara Venier in segno di protesta, e tra questi figura Loredana Bertè. La cantante calabrese, infatti, ha preferito disertare l'ospitata al programma di Raiuno perché contrariata dalla quarta posizione ottenuta alla ...

Roma - Bufera Ama : si dimette l'assessore all'Ambiente. Raggi : «Pulizia nel bilancio e nelle strade» : Lo scontro su Ama fa cadere la prima testa. ed è l'ottavo esponente della giunta Raggi che lascia. Si è dimessa l'assessore all'Ambiente Pinuccia Montanari, vicinissima...

Sanremo 2019 - Bufera su Achille Lauro : 'Inneggia alla droga'. Lui respinge le accuse : Non c'è pace per Achille Lauro in questi giorni di Sanremo . Dopo le accuse di plagio, qualcuno avrebbe individuato delle somiglianze con un brano degli ,, ora di nuovo dito puntato contro la sua ...

Sanremo - Bufera su Achille Lauro. Striscia : "Canzone è inno all'ecstasy" : Scoppia la polemica sul testo di Achille Lauro. Dopo le accuse di plagio per la sua canzone al Festival di Sanremo, ora è il testo a finire nel mirino. A sollevare i dubbi è Striscia la Notizia, secondo cui il singolo "Rolls Royce" in gara all'Ariston è "un inno all'ecstasy".Il motivo, spiegano dal giornale satirico di Mediaset, è che Rolls Royce è il nome con cui viene definita una pasticca di ecstasy. Il simbolo della casa automobilistica, ...

Diego Fanzaga all'Eredità vince altri 27.500 euro - ma su Twitter è Bufera : 'Ghigliottina facile' : si conferma campione de e porta a casa altri 27.500 euro indovinando la parola nel gioco della Ghigliottina . Non troppo difficile la combinazione di questa sera, tanto cheegie per far sì che l'amato ...

Bufera Meghan Markle - non piace alla Regina Elisabetta : «Pronto un accordo di divorzio» : Meghan Merkle non piace alla Regina. Il magazine americano Globe avrebbe rilevato che l'ex attrice non starebbe affatto simpatica alla Regina Elisabetta, nonna del neomarito Harry, e...

Melita Cavallo : 'La violenza non è un incubo' - scatta la Bufera sul giudice di Forum : Forum è lo storico programma condotto da Barbara Palombelli sui canali Mediaset finito al centro di una rovente polemica per la puntata andata in onda lo scorso 23 gennaio. La protagonista della storia, Carlotta, è stata vittima di una violenza all'età di 17 anni e la giudice Melita Cavallo durante la causa ha usato parole quasi del tutto inappropriate. Sono arrivate diverse segnalazioni a Telefono Rosa sulle parole di Melita La storia di cui si ...

Ale Cattelan legge alla figlia "La bambina con due papà" - Bufera social : la risposta è epica : La foto pubblicata dal conduttore su Instagram ha alzato un polverone, ma le critiche non lo sfiorano e rimette in riga i...

Melita Cavallo - Giudice a Forum - nella Bufera/ Sentenza su uno stupro indigna : insorge il Telefono Rosa : Melita Cavallo , Giudice a Forum, nella bufera/ Sentenza su uno stupro indigna: insorge il Telefono Rosa. Il post su Facebook "Immagine pessima"

Bufera sulla deputata M5S per un incontro No Vax alla Camera. La ministra Grillo si dissocia : Va all'attacco anche Mara Carfagna di Forza Italia: 'Condivido le preoccupazioni venute dal mondo delle professioni e della scienza, oltre che dalla politica, di chi pensa sia sbagliato che la Camera ...