Brexit | con no-deal a rischio mezzo milioni di posti di lavoro nel mondo

Brexit - scissione anti-Corbyn nei Labour : 7 deputati escono da partito - : Il gruppo di opposizione, pro referendum-bis, sembra voler minare il piano B proposto dalla stesso leader Labourista per una Brexit più soft rispetto a quella della premier Tory, Theresa May, che ieri ...

Brexit : giusta per frontman Iron Maiden - in Ue solo se con Svizzera : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Vivienne Westwood - sfila la protesta. "Contro la Brexit e il cambiamento climatico" : Sui vestiti ho disegnato dei segni che significano un mondo di speranza. C'è la minaccia che entro la fine di questo secolo rimarremo in 1 miliardo di persone - continua la stilista - gli scienziati ...

Il console : "Italiani a Londra nonostante Brexit" : In parte, infatti, si tratta di persone che già si trovano nel Regno Unito e che si iscrivono perché nel clima di incertezza politica attuale sperano in questo modo poter avere più garanzie all'...

Brexit - appello di Theresa May ai conservatori : "Restiamo uniti" : L'alternativa sarebbe allora di uscire dalla Ue senza accordo, con danni per l'economia britannica e per l'occupazione.

Brexit - Berlusconi : 'Scriverò una lettera agli inglesi - è importante recuperare la Gran Bretagna' : Sempre sul fronte della politica estera, il leader di Forza Italia si è occupato anche di Russia. 'In Crimea erano stanchi di stare dentro un'Ucraina in piena crisi economica, con un governo che loro ...

Brexit - Conte a May : tutele per cittadini : 17.09 Il presidente del Consiglio Conte ha avuto un colloquio telefonico con la premier britannica May in merito alla Brexit. Conte ha sottolineato la necessità che l'uscita del Regno Unito dalla Ue avvenga nei termini stabiliti dall'accordo e in maniera ordinata, nell'interesse di tanti cittadini -anche italianie imprese coinvolti.Confermata l'importanza del dialogo per evitare un recesso senza accordo. Sulle conseguenze di Brexit in ogni ...

Cable : «Un secondo referendum su Brexit tornerà come extrema ratio» : Non si può fare il salto nel buio per sbaglio, ma solo se il Governo fa una scelta precisa di distruggere l'economia britannica. È una cosa che potrebbe succedere in Venezuela o in Zimbabwe. Mi ...

Giornalista si spoglia nuda in diretta per protesta contro la Brexit : Rachel Johnson nuda su SkyNews per protesta contro la Brexit. La Giornalista televisiva si è spogliata in diretta durante il talk show in onda sul canale britannico per dire la sua opinione in contrasto con il distaccamento della Gran Bretagna dall’Unione Europea. E per farlo ha voluto lanciare un messaggio a forte impatto che ha lasciato tutti a bocca aperta. Rachel Johnson è la sorella dell’ex ministro Boris Johnson che invece è ...