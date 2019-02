Brescia | omicidio di Sana Cheema | Nessuna prova a carico della famiglia

Brescia - nessuno paga per l’omicidio di Sana. Il Pakistan assolve i familiari della ragazza : A questo punto la parola beffa non basta nemmeno a rendere l’idea. Perché a quasi un anno dalla sua morte rimane senza colpevoli l’efferato omicidio di Sana Cheema. ...

Brescia - nessuno paga per l'omicidio di Sana. Il Pakistan assolve i familiari della ragazza : La confessione ritrattata In seguito, la notizia era stata ripresa da tutti i media nazionali e internazionali, rimbalzando sui social di mezzo mondo. Così, il 23 aprile 2018, gli inquirenti ...

Sana Cheema - tutti assolti per l'omicidio della pakistana portata via da Brescia : assolti il padre, lo zio e il fratello di Sana Cheema, la 25enne italo-pachistana portata via da Brescia nell'aprile del 2018 e costretta a tornare in Pakistan per le nozze combinate dalla...