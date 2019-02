Brebemi | 3 600 nuovi posti di lavoro Un miliardo di investimenti

Infrastrutture : con Brebemi 1 mld investimenti imprese e 3.600 dipendenti (2) : (AdnKronos) - I risultati dello studio, ha sottolineato Francesco Bettoni, presidente di A35 Brebemi , "confermano e migliorano le percezioni che avevamo: numeri alla mano la A35 Brebemi cresce e con lei tutto il territorio. E questo è solo l’inizio, l’infrastruttura è molto giovane. Le prospettive c

Infrastrutture : con Brebemi 1 mld investimenti imprese e 3.600 dipendenti : Milano, 18 feb. (AdnKronos) - In quasi cinque anni di vita il traffico sull'autostrada A35 Brebemi è aumentato da 8mila a 20.100 veicoli in media al giorno, con un incremento del 151%. E dal 2017, in seguito all’apertura dell’interconnessione con la A4, c’è stato un incremento del traffico del 20%.