Bologna | Soriano | ' Mihajlovic ha cambiato la mentalità'

Live Roma-Bologna 0-0 : Traversa di Soriano e super Olsen : Roma e Bologna chiudono il programma della 24a giornata di campionato nel posticipo del lunedì sera. I giallorossi, rientrati nel vivo della lotta per il 4o posto in classifica, vogliono i 3...

Roma-Bologna 0-0 La Diretta Traversa di Soriano al 46? : Roma e Bologna chiudono il programma della 24a giornata di campionato nel posticipo del lunedì sera. I giallorossi, rientrati nel vivo della lotta per il 4o posto in classifica, vogliono i 3...

Spal-Bologna - probabili formazioni : Soriano e Sansone subito in campo : SPAL BOLOGNA probabili formazioni – Domenica pomeriggio, inizio ore 15.00, lo Stadio Paolo Mazza di Ferrara riapre i battenti, dopo la sosta invernale, per la prima partita della Serie A nell’anno 2019. In campo la squadra di Luca Semplici e quella di Pippo Inzaghi. Sarà un derby e soprattutto sarà un derby tra pericolanti con tutti i […] L'articolo Spal-Bologna, probabili formazioni: Soriano e Sansone subito in campo proviene da Serie A ...

Fantacalcio - Soriano : come può essere utile al Bologna : Fantacalcio Soriano, NUOVO RINFORZO DEL CENTROCAMPO DI INZAGHI- La protagonista italiana di questo avvio di mercato invernale è senza dubbio il Bologna. Il club felsineo, in piena lotta per non retrocedere, fa suoi due importanti innesti, uno a centrocampo e l’altro in attacco. Se da una parte Soriano si trasferisce da Torino a Bologna, dall’altra Sansone […] L'articolo Fantacalcio, Soriano: come può essere utile al Bologna proviene da ...

Il Bologna di Inzaghi ha un nuovo volto : ecco come potrebbe cambiare il modulo con Soriano e Sansone : Soriano e Sansone condizioneranno le scelte del tecnico del Bologna Pippo Inzaghi, i due acquisti porteranno novità anche in fatto di modulo Soriano e Sansone sono i primi due acquisti della sessione invernale del Bologna di Pippo Inzaghi, ma il calciomercato per gli emiliani non è certo finito. Visto e considerato lo spessore degli acquisti in entrata, sembra proprio che Inzaghi debba trovare un modo per farli rendere al meglio al ...

Calciomercato Bologna : Inzaghi abbraccia Soriano e Sansone..e attende un difensore : Due ex Samp per risollevare Inzaghi. Che aspetta almeno un altro innestoPresi Sansone e Soriano in prestito dal Villarreal, anche se il centrocampista ha passato la prima parte di stagione a Torino, il Bologna punta ad un altro paio di innesti per consegnare ad Inzaghi una rosa competitiva ed in grado di raggiungere la salvezza.Salvezza che molto probabilmente è la condizione necessaria e sufficiente per tenersi Sansone, arrivato in prestito ...

Ufficiale - Soriano lascia il Torino e passa al Bologna : Roma, 4 gen., askanews, - Roberto Soriano lascia il Torino e passa al Bologna. Il club granata ha comunicato di aver risolto il prestito con il Villarreal riguardante il centrocampista, che adesso si ...

Calciomercato Bologna - ufficiali gli arrivi di Sansone e Soriano : Bologna - Sono ufficiali gli arrivi di Nicola Sansone e Roberto Soriano al Bologna . Il club rossoblù, infatti, ha annunciato tramite una nota "di avere acquisito dal Villarreal CF il diritto alle ...

Soriano e Sansone al Bologna : Colpo doppio per il Bologna, che ha ufficializzato l'arrivo dal Villarreal di Nicola Sansone e Roberto Soriano . Nel caso del 27enne attaccante, ex Parma e Sassuolo e arrivato al Sottomarino Giallo ...

Calciomercato Bologna - ufficiali Sansone e Soriano : formule e dettagli : Calciomercato Bologna, Sansone e Soriano sono ufficialmente due calciatori a disposizione di Pippo Inzaghi: il comunicato Calciomercato Bologna, il club ha reso noto con un comunicato d’aver completato l’acquisto di Soriano e Sansone: “Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito dal Villarreal CF il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Nicola Sansone a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019 con obbligo ...

Calciomercato Bologna - arrivano Sansone e Soriano dal Villareal : Calciomercato Bologna – Stando a quanto riportano gli esperti di Calciomercato di “Sky Sport”, ma che confermano anche gli altri addetti al settore, il club emiliano ha trovato l’accordo con il Villarreal per un doppio trasferimento. A Casteldebole arrivano Roberto Soriano e Nicola Sansone. Si concretizza così la prima richiesta di Filippo Inzaghi che aveva […] L'articolo Calciomercato Bologna, arrivano Sansone e ...

Bologna - presi Soriano e Sansone : colpo “ufficializzato” proprio da un calciatore : Soriano e Sansone sono due nuovi calciatori del Bologna, proprio quest’ultimo ha salutato il Villarreal con un post su Instagram “Grazie a tutti i miei compagni e a tutti i tifosi per questi due anni e mezzo fantastici nel Villarreal, non dimenticherò mai questa esperienza“. Gianluca Sansone, attraverso la propria pagina Instagram, ha di fatto ufficializzato l’addio al Villarreal. Il calciatore approderà al Bologna, ...

Soriano-Bologna - è fatta. Finisce l'avventura al Torino : Roberto Soriano ha concluso la sua avventura con il Torino, ed è pronto a cominciare una nuova storia con il Bologna. Il trequartista è arrivato nel tardo pomeriggio nel capoluogo emiliano, dove ...

Bologna - doppio colpo : visite mediche per Soriano e Sansone : La situazione di classifica obbliga il Bologna a dare una svolta al proprio campionato. Gli emiliani sono terzultimi, a tre punti dalla zona salvezza rappresentata dall'Empoli a quota 16. Per questo ...