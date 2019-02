Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - come acquistare i tickets per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League : Tra le gare di ritorno degli ottavi della Champions League di calcio, che si disputeranno nelle prime due settimane di marzo, c’è l’incontro tra Juventus e Atletico Madrid, in programma martedì 12 marzo alle ore 21.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, abbastanza sfortunati nel sorteggio, e i “Colchoneros“, che si sono complicati la vita perdendo la vetta del girone eliminatorio nell’ultima giornata. Nella fase ...

Biglietti Juventus-Frosinone - Serie A 2019 : come acquistare i tickets per match del 15 febbraio : Venerdì 15 febbraio alle ore 20.30 l’Allianz Stadium di Torino sarà teatro della sfida valida per il 24° turno del campionato di calcio di Serie A tra la Juventus e il Frosinone. Sul rettangolo verde piemontese i favori del pronostico sono tutti per i campioni d’Italia che, reduci dal rotondo successo contro il Sassuolo, vogliono centrare il bersaglio grosso contro una delle formazioni invischiate nella lotta per la salvezza. La ...

Inter-Juventus - Biglietti in vendita dall’11 febbraio : tutte le info : biglietti Inter-Juventus – Manca ancora diverso tempo alla gara tra Inter e Juventus. Il derby d’Italia accenderà San Siro in occasione della 34° giornata di Serie A. Tuttavia, l’Inter ha già comunicato le varie fasi di vendita dei biglietti, per quella che potrebbe rivelarsi una partita decisiva sia in ottica Scudetto, sia nella corsa a […] L'articolo Inter-Juventus, biglietti in vendita dall’11 febbraio: tutte le info è stato ...

