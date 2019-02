Biathlon – Europei di Minsk 2019 | convocati azzurri e programma delle gare

Biathlon - Europei 2019 : i convocati dell’Italia - sette azzurri a Minsk. Montello guida la pattuglia tricolore : Dal 20 al 24 febbraio si disputeranno gli Europei 2019 di Biathlon, la rassegna continentale andrà in scena a Minsk (Bielorussia). Si tratta dell’ultimo appuntamento prima dei Mondiali di Oestersund ma ovviamente saranno assenti quasi tutti i big del circuito internazionale, ormai concentrati sulla rassegna iridata. L’Italia sarà presente all’appuntamento con sette azzurri: spicca Giuseppe Montello che deve recuperare dai ...

Biathlon - Europei Minsk 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Si è appena chiusa la trasferta nordamericana del Biathlon, ma non c’è tempo di rifiatare, perché a Minsk, in Bielorussia, sono in Programma gli Europei: si inizia mercoledì 20 con le individuali, mentre giovedì 21 sono previste le staffette. Giorno di riposo venerdì 22, infine sabato 23 toccherà alle sprint e domenica 24 agli inseguimenti. Tutte le competizioni saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport ed in diretta streaming su ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 11 gennaio : Europei di speed skating e short track - c’è il Biathlon a Oberhof : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport invernali di oggi, venerdì 11 gennaio. Focus sugli Sport della velocità su ghiaccio: iniziano infatti gli Europei sia per quanto concerne lo short track che per quanto riguarda lo speed skating. Ci si sposterà poi sulla neve per la sprint maschile di biathlon. Se per lo short track sarà Martina Valcepina a guidare la spedizione azzurra, fari puntati oggi per la pista lunga su Francesca ...