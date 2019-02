Bergamo | donatore si ritira | giovane medico stroncato da leucemia

Blastingnews

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Sta commuovendo l'italia la storia di Giuseppe Pustorino, 39 anni,neurologo morto nel novembre scorso a causa di una grave forma di. Era arrivato da Reggio Calabria aper lavoro ma, proprio quando era riuscito a vincere il concorso in un ospedale della provincia, ha scoperto di essere malato. Quello che più colpisce nella sua vicenda - raccontata dal Corriere della Sera - è che, forse, avrebbe potuto salvarsi. Se solo il ildi midollo trovato (compatibile al 100%) si fosse presentato.La terribile diagnosi e la ricerca delIl dottor Giuseppe Pustorino era arrivato in Lombardia dalla Calabria pieno di entusiasmo e di voglia di aiutare gli altri. Dopo una specializzazione negli Stati Uniti, aveva trovato lavoro in provincia di Como, a Gravedona, ed era riuscito a vincere il concorso all'ospedale di Seriate (paese dell'hinterland di). ...