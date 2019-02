Basket – La Nazionale a lavoro a Varese

Basket - i migliori italiani della 18a giornata di Serie A. Marco Spissu migliore e sfortunato - bene diversi azzurri nel giro della Nazionale : E’ la Sardegna a regalare alla Serie A i due migliori giocatori della diciottesima giornata , grazie allo scontro tra Sassari e Brindisi finito dopo un tempo supplementare e vinto dall’Happy Casa ormai lanciata nella corsa ai playoff. In particolare, a prendersi il rango di miglior italiano del turno è Marco Spissu , che proprio oggi compie 24 anni. Lui, che a Sassari è nato, dopo anni di gavetta in A2 si è preso con costanza il ...

Basket – Ritiro Dike Basket Napoli campionato di A1 : il comunicato del Giudice Sportivo Nazionale : In seguito all’annuncio del Ritiro della Dike Basket Napoli dal campionato di A1, il Giudice Sportivo Nazionale ha emesso il proprio comunicato Il Giudice Sportivo Nazionale , Ricevuta dal Settore Agonistico la comunicazione del 24 gennaio 2019 relativa alla rinuncia della società Dike Basket Napoli (cod. FIP 048682) alla prosecuzione della partecipazione al campionato di A1 Femminile per la stagione sportiva 2018 – ...

Basket femminile - Nicole Romeo approda a Ragusa da Girona. Dopo la Nazionale - esordio in Serie A1 : Dopo aver debuttato con la maglia della Nazionale nell’ultima finestra di qualificazione agli Europei 2019, per Nicole Romeo arriva anche l’ora del debutto in Serie A1. L’occasione gliela fornisce la Virtus Eirene Ragusa sponsorizzata Passalacqua, che ha deciso di formalizzarne l’acquisto. Nicole Romeo, classe 1989, possiede il doppio passaporto italiano ed australiano, e in virtù di questa caratteristica è stata chiamata ...