Basket A1 femminile | ' Umana Reyer Venezia - Treofan Givova Battipaglia'

Basket femminile - Serie A1 2019 : 18^ giornata - Venezia resta in testa. Schio e Ragusa inseguono : Anche dopo la diciottesima giornata l’Umana Reyer Venzia resta in vetta alla classifica della Serie A1 di Basket femminile. Tutto davvero molto facile per la capolista che ha dominato contro la Treofan Givova Battipaglia per 83-46 al termine di un’ottima prestazione di squadra, che ha in Deborah Carangelo la migliore con 12 punti. Vittorie semplici anche per le dirette inseguitrici, che restano sempre a due punti da Venezia. Il Famila Schio ha ...

Basket femminile - 18a giornata Serie A1 2019 : Venezia accoglie Battipaglia - trasferte toscane per Schio e Ragusa : Si giocherà domenica 17 febbraio la 18a giornata della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Diverse le sfide interessanti in programma, con Venezia determinata a mantenere la testa della classifica con due lunghezze di margine su Schio e Ragusa. Relativamente alla parte bassa della classifica non è di fatto più possibile parlare di lotta per la salvezza: nella giornata di ieri infatti la Federazione ha comunicato ufficialmente il blocco delle ...

Basket - Serie A1 femminile 2019 : ufficializzato il blocco delle retrocessioni dopo la rinuncia di Napoli : Pur essendo giunto un comunicato della FIP alle società, a rendere pubblica la decisione è l’USE Rosa Scotti Empoli tramite il proprio sito web: visto il campionato diventato a undici squadre, la Serie A1 non vedrà alcuna retrocessione e neppure i playout, rendendo così la rinuncia di Napoli paragonabile alla discesa in Serie A2 stessa. Questa decisione, ampiamente attesa da tutto il mondo cestistico femminile, arriva dopo le altre ...

Basket femminile - Europei 2019 : il calendario delle partite dell’Italia. Programma - orari e tv : La Federazione europea di Basket ha reso noto il calendario degli Europei femminili che si svolgeranno in Serbia e Lettonia dal 27 giugno al 7 luglio: le azzurre giocheranno sempre la seconda partita del loro raggruppamento, il Girone C e questo porterà l’Italia a disputare i match sempre alle ore 18.30. Le prime sei classificate al termine della manifestazione si qualificheranno per il torneo di qualificazione olimpica. Tutte le gare ...

Basket - Eurolega femminile 2019 : 13^ giornata - Schio cede nettamente sul difficilissimo campo di Ekaterinburg : Era la partita più complessa dell’intero girone di Eurolega femminile e tale s’è confermata: nella tredicesima e penultima giornata il Famila Schio perde nettamente sul campo dell’UMMC Ekaterinburg, tra le formazioni favorite per la conquista del trofeo, con il punteggio di 77-46, dopo aver retto l’urto delle russe nella prima metà di gara. Tutte le stelle di prima grandezza della squadra di Miguel Mendez si sono messe in ...

Basket femminile - le migliori italiane della 17a giornata di A1. Spreafico lancia Broni - Bestagno riferimento di Venezia : Andiamo ad analizzare quali sono state le migliori giocatrici italiane nella 17a giornata della Serie A1 di Basket femminile. Giulia Arturi / Elisa Ercoli (Allianz Sesto S.Giovanni): la squadra lombarda si prende una vittoria davvero importante per il suo campionato e che apre addirittura la possibilità di chiudere tra le prime sei della classifica e dunque di saltare il primo turno di playoff. Nel successo contro Lucca brillano le due azzurre. ...

Basket - Serie A1 femminile 2019 - 17a giornata : Venezia in testa da sola - ok Ragusa - Broni e Sesto San Giovanni. In coda Empoli espugna Battipaglia : La diciassettesima giornata di Serie A1 femminile va in archivio con il ritorno dell’Umana Reyer Venezia in testa alla classifica, dopo la vittoria sul campo di una mai realmente doma Vigarano. Nel miglior match di giornata, invece, è Ragusa ad avere la meglio su San Martino di Lupari, mentre Empoli espugna Battipaglia al supplementare. PASSALACQUA Ragusa-FILA SAN MARTINO DI LUPARI 69-64 (26-14, 39-34, 58-53) Secondo posto in classifica ...

Basket femminile - Serie A1 2019 : il quadro della 17a giornata. Ragusa-San Martino di Lupari big match - riposo per Schio : Diciassettesima giornata di Serie A1 femminile in arrivo: ne mancano, compresa questa, sei alla fine della stagione regolare. Con l’uscita di scena di Napoli una squadra a turno adesso riposa, ed in questo weekend è Schio (su cui pendono voci di un possibile addio di Allie Quigley a fine girone di Eurolega) a farlo. Questo consente a Venezia di poter allungare di nuovo in classifica e a Ragusa di tentare l’aggancio. Vediamo il quadro ...

Basket femminile - Coppa Italia 2019 : il nuovo tabellone dopo la rinuncia di Napoli. Date - programma - orari e tv : Come già comunicato in precedenza dalla Lega Basket femminile, le Final Eight della Coppa Italia 2019 di Basket femminile si svolgeranno dal 1 al 3 marzo a San Martino di Lupari. Tra le otto squadre che si contenderanno il trofeo non ci sarà però Napoli, che ha abbandonato il campionato, e il suo posto è stato preso da Sesto San Giovanni. Gli accoppiamenti sono stati stabiliti sulla base della classifica di A1 al termine del girone di andata e ...

Basket femminile - Eurolega 2019 : Schio vince in casa contro il CCC Polkowice : Vittoria importantissima del Famila Schio, che nella dodicesima giornata dell’Eurolega di Basket femminile ha sconfitto per 83-69 le polacche del CCC Polkowice. Un successo che permette alla formazione di veneta di agganciare in classifica le francesi del Lille al sesto posto e di poter puntare ancora alla qualificazione all’Eurocup. Una stupenda prestazione di Sandrine Gruda, assoluta trascinatrice di Schio con 23 punti a referto. ...

Basket femminile - le migliori italiane della 16a giornata di Serie A1. Jasmine Keys senza rivali nella vittoria di San Martino di Lupari - bene Fabbri e Romeo : nella sedicesima giornata di un campionato di Serie A1 che continua senza Napoli e con parecchie sue giocatrici trasferitesi altrove, a dominare la scena italiana è Jasmine Keys, oramai un punto fermo di San Martino di Lupari e potenziale candidata a diventare un perno delle future Nazionali. La vicentina è andata molto vicina a ritoccare il proprio massimo in carriera per valutazione, con il 25 ottenuto nella sfida contro il Geas Sesto San ...

Basket femminile - 16a giornata Serie A1 2019 : Schio sbanca Venezia e torna prima! Successi per Ragusa e Broni : Si è conclusa la sedicesima giornata del campionato di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. La scena è stata tutta per la sfida al vertice tra Venezia e Schio, vinta dalle Campionesse d’Italia tornate così al comando della classifica (anche se con una partita in più rispetto alla diretta avversaria). Poche sorprese negli altri incontri in programma, dove sono arrivate le vittorie esterne di Ragusa e Broni, rispettivamente sul campo di ...

Basket femminile - 15a giornata Serie A1 2019 : c’è il big match - Venezia-Schio vale la vittoria della regular season : E’ arrivato il grande giorno dello scontro diretto. Nella 15a giornata della Serie A1 di Basket femminile si affrontano l’Umana Reyer Venezia ed il Famila Schio. Una sfida che vale il primato nella regular season. Venezia ha due punti di vantaggio ed inoltre ha vinto all’andata di cinque punti e dunque con un successo metterebbe una seria ipoteca sull’essere testa di Serie numero uno ai playoff (giocare sempre con il ...

Basket femminile - Eurocup 2019 : Venezia rimontata ed eliminata da Montpellier : Clamoroso ed inaspettato crollo della Reyer Venezia, che subisce una pazzesca rimonta da parte delle francesi del Basket Lattes Montpellier nel ritorno degli ottavi di finale di Eurocup. Le venete difendevano il +19 dell’andata e sono incredibilmente state sconfitte dalle transalpine per 83-60. Non bastano 15 punti di Steinberga alla Reyer, mentre Montpellier trova le super prestazioni di Bankole (25 punti) e Whitcomb (24). Subito un ...