Basket 3×3 | sorteggiati i gironi dei Mondiali 2019 | tra le donne Italia con Russia

OSCAR 2018 – La squadra italiana dell’anno è… La top 10 : Italia volley da sogno - Basket 3×3 leggendario - Cavalieri delle Acque magici : Il 2018 è stato un anno gradevole per lo sport Italia no che ha vissuto e ammirato tantissimi successi. Come da tradizione OA Sport conferisce i suoi premi e onora i migliori atleti azzurri della stagione che si sta per concludere con i consueti OSCAR . Arriva il momento della speciale classificata riservata alla miglior squadra Italia na dell’anno . Una top 10 tutta azzurra, dei nostri migliori 10 rappresentanti, quelli che hanno regalato più ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : Italia qualificata di diritto - le Campionesse in carica a caccia della conferma : L’Italia femminile è qualificata di diritto al Mondiale 2019 di Basket 3×3 che si disputerà ad Amsterdam (Paesi Bassi) dal 18 al 23 giugno. La nostra Nazionale è stata ammessa in quanto Campione del Mondo, le azzurre andranno a caccia di una difficile conferma in questo sport che farà parte del programma olimpico a partire da Tokyo 2020. Alla rassegna iridata sono giù qualificate 34 formazioni (17 per sesso), definite in base al ...