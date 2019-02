oasport

: #Baseball, come cambierà la durata delle partite nei prossimi anni in campo intornazionale: progressiva discesa a 7… - OA_Sport : #Baseball, come cambierà la durata delle partite nei prossimi anni in campo intornazionale: progressiva discesa a 7… - yuna_hikari : @AndreaInterNews @Kate22_7 @Gazzetta_it Vabbè, dai, lo dica pure, le donne sono talmente schifosamente inferiori co… - tambug_m5s : Le storie più belle dello sport sono quelle in cui le vittorie arrivano grazie ad una passione che nulla può scomfi… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Sono state ratificate da poco, dalla WBSCnovità in relazione alle manifestazioni internazionali di, con particolare riferimento agli aspetti legati alle classifiche avulse e alladegli incontri.In particolare, già dai tornei mondiali giovanili di vario genere del 2019, verrà modificata l’applicazione del Team Quality Balance (TQB): se è vero che il calcolo rimane lo stesso (rapporto tra punti segnati e riprese offensive giocate meno rapporto tra punti subiti e riprese difensive giocate), in caso di parità, anche negli scontri diretti, tra una o più squadre, sarà premiata la squadra col TQB migliore e non più semplicemente esclusa quella con il peggiore.Per quel che concerne ladegli incontri, invece, ci sarà una riduzione a 7 inning per tutte le manifestazioni tranne Premier 12 e Olimpiadi, che resteranno a 9, mentre i Mondiali Under 12 ...