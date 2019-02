Atp Finals | proroga di dieci giorni per la garanzia da 78 milioni Appendino | “La partita

Ultimatum Atp Finals - proroga di altri 10 giorni a Torino per trovare i fondi : Torino può continuare a sognare le Atp Finals di tennis. L'Associazione ha concesso "dieci giorni" al governo per fornire le garanzie economiche necessarie a portare per cinque anni, dal 2021 al 2025, l'evento sotto la Mole. Lo rende noto la sindaca di Torino, Chiara Appendino."Spero ci sia un impegno corale per trovare una soluzione che rispetti i tempi - dice - Se il Governo opererà su questa linea allora tornerà concreta ...

Atp Finals - per Torino c'è ancora speranza : concessi 10 giorni di proroga : 'Sarebbe un volano per il tennis italiano ma anche per l'economia del territorio e di tutto il Paese, visti gli investimenti pluriennali che è in grado di attrarre', sostiene Appendino su Facebook, ...

Due settimane per sperare - Torino resta in corsa per le Atp Finals : Ancora due settimane. La lettera inviata dalla Federazione italiana tennis per chiedere una proroga nella presentazione delle garanzie dal governo per ospitare le finali del circuito Atp di Tennis a ...

Tennis - Valente : 'Atp Finals a Torino? La partita non è finita' : ... soprattutto si sminuirebbero due eventi importanti, ridotti a spartizione politica. Io spero proprio che non sia così". Ultima cosa: le nomine di Sport e Salute. Ormai siamo vicini, il 22 febbraio ...

Tennis - Atp Finals a Torino : l'Atp concede una proroga di due settimane : La proroga è arrivata. Anche se riguarda la presentazione delle garanzie economiche e non lo spostamento della decisione che l'Atp vuole prendere il prossimo 14 marzo. In pratica, l'Atp ha scritto ...

Tennis - Atp Finals a Torino : la Federazione Italiana chiede una proroga : Come è noto da ieri, il progetto di organizzare le ATP Finals a Torino è stato ritenuto non conforme. La candidatura del capoluogo piemontese ad essere teatro del Master di Tennis maschile, dal 2021 al 2025, è stata interrotta per questioni economiche. L’ATP infatti aveva richiesto a tutte le candidata in ballo (Londra, Manchester, Tokyo, Singapore ed appunto Torino) di versare delle quote annuali e dare quindi opportune garanzie circa la ...

Atp Finals a Torino - prevale il pessimismo : "Così il governo non fa gli interessi del Paese" : Il brusco risveglio di chi ha lavorato e tifato per raggiungere l'evento. "Non si sta facendo l'interesse dal Paese, recuperare sarà durissima"

Atp Finals - Torino è ancora viva : la Federtennis chiede più tempo : Una lettera per raccontare, nel modo più analitico possibile, le ultime svolte su quello che deve rimanere una cammino aperto. Il mittente è la federazione italiana tennis, destinatario l'Atp Finals: ...

Atp Finals : la garanzia da circa 80 milioni del Governo non arriva - per Torino sfumano le possibilità di spuntarla - La Federtennis chiede ... : Un volano per il tennis italiano - insiste la prima cittadina - ma anche per l'economia del territorio, visti gli investimenti pluriennali che è in grado di attrarre». La decisione finale spetta alla ...

Tennis - sfumano Atp Finals. Appendino : 'Governo sciolga indugi' : 'Per mia fortuna non mi occupo di politica, ma da uomo dello sport mi dispiace che non si capiscano certe cose. Sembra che del Paese reale non interessi a nessuno. I due partiti di governo che si ...

Atp Finals a Torino? La mossa last minute della Fit : la lettera per tenere viva la candidatura : ATP Finals a Torino: la mossa last minute con ATP per salvare la candidatura italiana. lettera della Fit con allegata proposta di legge leghista per tenere in vita candidatura La Federtennis riferirà oggi stesso alla Atp della proposta di legge per sbloccare le garanzie richieste alla candidatura di Torino ad ospitare le Finals dal 2021 al 2025. E’ questa la mossa ‘last minute’ per tenere in vita la candidatura, dopo il ...

Giorgetti : "Spero arrivino dal governo le garanzie per le Atp Finals : 'Il governo, né il sottoscritto come qualcuno male informato ha detto, non è contrario alle ATP 2021-26. La questione, purtroppo, è che se non ci sono le risorse diventa complicato e illegittimo per l'...

Negate le Atp Finals a Torino - i 5 stelle piemontesi contro il governo : "Non si sta facendo l'interesse del Paese" : Sfumata la possibilità per Torino di ospitare le ATP Finals del 2021, i grillini sotto la Mole attaccano il governo. E pare allargarsi la frattura tra le due forze al potere. Lo stop giallo-verde era arrivato nella serata di ieri perché la Lega aveva negato le garanzie economiche per sopperire il progetto. "Incomprensibile" attacca il presidente della Camera di Commercio di Torino, Vincenzo Ilotte che con la sindaca Chiara ...

Atp Finals - Giorgetti : 'Spero che il governo fornisca le garanzie' : 'Il governo, né il sottoscritto come qualcuno male informato ha detto, non è contrario alle ATP 2021-26. La questione, purtroppo, è che se non ci sono le risorse diventa complicato e illegittimo per l'...