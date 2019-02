Assegno bancario con sbarramento speciale | come si incassa e quando

termometropolitico

(Di lunedì 18 febbraio 2019)consiE’ un metodo di pagamento non largamente diffuso oggigiorno, disciplinato da una normativa degli anni ’30 (R.d. n. 1736 del 1933, la cosiddetta legge sugli assegni). Stiamo parlando del cosiddettosbarrato, da tener ben distinto dacircolare e. Vediamo di seguito perchè nella prassi è ancora utilizzato e quali ne sono le finalità.si caratterizza l’sbarrato Talesi connota e si differenzia da altri metodi di pagamento nelle trattative commerciali, per la peculiarità di prevedere la possibilità, per il traente (colui che di fatto emette l’) o per il portatore (colui che invece possiede il titolo dal punto di vista materiale) di mettere due linee parallele nella parte anteriore dell’...