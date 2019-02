Arresto dei genitori di Renzi | Berlusconi | ' Separare le carriere dei giudici da quelle

Berlusconi : "L'Arresto dei Renzi? Se il Pd avesse accettato la riforma della giustizia..." : 'Sono cose che in un paese civile non accadrebbero', ha sottolineato il Cavaliere, ' Credo che umanamente sia molto addolorato e che pensi che se lui non avesse fatto politica questo non sarebbe ...

Silvio Berlusconi sta con Renzi dopo l’Arresto dei genitori : “In Paese civile non accadrebbe” : Silvio Berlusconi commenta l'arresto dei genitori di Matteo Renzi: "Sono cose che in un Paese civile non accadrebbero. Credo che umanamente sia molto addolorato e che pensi che se lui non avesse fatto politica questo non sarebbe accaduto". Non si esprime il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, mentre il M5s afferma di non festeggiare per i domiciliari a Tiziano Renzi e Laura Bovoli.Continua a leggere

Renzi : casualmente Arresto dei miei arriva proprio oggi : Roma, 18 feb., askanews, - 'oggi, casualmente proprio oggi'. Con un inciso nel suo post su Facebook, Matteo Renzi, fa notare la coincidenza tra la decisione di disporre i domiciliari per i suoi ...

Ladri in fuga speronano l'auto dei carabinieri. Un Arresto - caccia a due complici : Rocambolesco inseguimento nella mattinata di giovedì 14 febbraio, a Pistoia, con Ladri in fuga che hanno speronato l'auto dei carabinieri. I militari, però, sono riusciti ad arrestarne uno , ...

Arresto Battisti - il Garante dei detenuti : “Spero Bonafede rimuova il video”. Ermini (Csm) : “Io non lo avrei fatto” : “Spero che lo rimuova”. Il Garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma, non ha gradito il video-spot dell’Arresto di Cesare Battisti pubblicato dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e già criticato in Rete, dalle opposizioni e dalla Camere penali. “Purtroppo – sottolinea – si aggiunge a quel riferimento al ‘marcire’ che il ministro dell’Interno ha più volte espresso”. Secondo ...

Controlli dei Carabinieri a Santa Croce Camerina - un Arresto : I Carabinieri hanno arrestato a Santa Croce Camerina un tunisino accusato di avere provocato lesioni ad un militare nell'ambito di un controllo

Scontri Inter-Napoli - il gip convalida l'Arresto dei tre ultras : "Tifoso morto dopo la rissa" : Il gip di Milano, Guido Salvini, ha convalidato l’arresto dei tre ultras dell’Inter in relazione all’assalto contro i van dei tifosi del Napoli durante il quale è morto, travolto da un suv, uno dei leader del tifo organizzato di Varese, Davide Belardinelli. Per i tre ultras - Francesco Baj, 31 anni,

Confermato Arresto dei tre ultras Inter : 14.44 Rimangono in carcere i tre tifosi Interisti arrestati per rissa aggravata e altri reati dopo gli scontri del 26 dicembre a margine di Inter-Napoli. Lo ha deciso il gip di Milano Guido Salvini convalidando il loro arresto. Per il giudice gli incidenti sono stati "un'azione di tipo militare, preordinata e avvenuta a distanza dallo stadio". Le indagini sulla morte del tifoso ucciso sono rese complesse: nessuno degli indagati "sembra aver ...