Arresti domiciliari per i genitori di Matteo Renzi per bancarotta La base grillina dice

I genitori di Matteo Renzi agli Arresti domiciliari : È stato il Corriere della Sera, in un articolo firmato da Fiorenza Sarzanini, a dare la notizia, questa sera, lunedì 18 febbraio 2019, che i genitori dell'ex Premier Matteo Renzi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli, sono stati messi agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta per bancarotta fraudolenta e fatturazioni false. A portare avanti l'indagine sono stati il procuratore Giuseppe Creazzo, l’aggiunto Luca Turco e il pubblico ministero ...

I genitori di Renzi agli Arresti domiciliari :

Marco Travaglio : "Arresti domiciliari per i genitori di Renzi? Non sono uno che festeggia le manette" : "A differenza di come mi dipingono non sono uno che festeggia le manette: anche di fronte ai genitori di Renzi mantengo una olimpica imperturbabilità". Così Marco Travaglio, direttore del 'Fatto Quotidiano', giornale in prima linea nelle inchieste sulla famiglia dell'ex premier, commenta all'Adnkronos i domiciliari a Tiziano Renzi e Laura Bovoli.Belpietro: "Vediamo se ora Renzi parla di complotto". "Siamo stati gli unici a ...

Brutto momento per la famiglia Renzi. I genitori di Matteo Renzi, infatti, sono finiti agli arresti domiciliari nell'ambito di una inchiesta per bancarotta fraudolenta ed emissione di fatture inesistentI. La stessa indagine ha portato agli arresti anche un imprenditore di Campo Ligure (Genova).. Le accuse contro i genitori di Matteo Renzi e un terzo soggetto Secondo quanto si apprende, il padre di Matteo Renzi, Tiziano Renzi, e sua madre, Laura

Matteo Renzi sugli Arresti domiciliari ai genitori : "Non possono eliminarmi con una strategia giudiziaria : se non avessi fatto politica i miei starebbero in pensione" : "Ho molta fiducia nella giustizia italiana e penso che tutti i cittadini siano uguali davanti alla Legge. Dunque sono impaziente di assistere al processo. Perché chi ha letto le carte mi garantisce di non aver mai visto un provvedimento così assurdo e sproporzionato". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi commentando i domiciliari dati ai propri genitori."Se qualcuno pensa che si possa utilizzare la strategia giudiziaria per eliminare ...

I genitori di Matteo Renzi agli Arresti domiciliari per false fatturazioni e bancarotta fraudololenta : I genitori di Matteo Renzi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli, agli arresti domiciliari. Come riporta il Corriere della Sera in un articolo a firma di Fiorenza Sarzanini, il provvedimento di cattura per i genitori dell’ex premier è stato eseguito dalla Guardia di Finanza per i reati di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. Entrambi sono accusati di aver provocato “dolosamente” il fallimento di tre cooperative dopo averne svuotato le casse ...

