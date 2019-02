Arrestati i genitori di Matteo Renzi | Tiziano Renzi e Laura Bovoli ai domiciliari

Tiziano Renzi e Laura Bovoli Arrestati . Chi sono i genitori di Matteo Renzi : Tiziano Renzi e Laura Bovoli arrestati. Chi sono i genitori di Matteo Renzi Tiziano Renzi e Laura Bovoli , i genitori dell’ex premier Matteo Renzi , agli arresti domiciliari. Secondo quanto scrive il Corriere gli arresti dei genitori di Renzi sono collegati ad accuse per aver emesso fatture false. Sarebbero tre in totale i soggetti destinatari delle misure cautelari. Tiziano Renzi e Laura Bovoli arrestati, ...

Usa - bimba di 3 mesi maltrattata dai genitori : danni al cervello - Arrestati : Un episodio macabro e alquanto inquietante è quello che si è verificato negli Stati Uniti d'America, precisamente nello stato del Tennessee. Una bambina di appena tre mesi è attualmente in coma farmacologico all'interno dell'ospedale Vanderbilt University Medical Center di Nashville, in cui è stata ricoverata a seguito dei maltrattamenti subiti ad opera dei suoi genitori . Secondo quanto riferisce il sito Fanpage.it, infatti, la piccola ha ...

Regno Unito. La casa va a fuoco - 4 bimbi muoiono bruciati tra le fiamme : Arrestati i genitori : Natalie Unitt, 24 anni, e Chris Moulton, 28 anni, hanno lasciato la loro casa in fiamme , a Stafford, in Regno Unito, riuscendo a salvare il più piccolo dei loro figli. Gli altri quattro (tra gli 8 e i 3 anni) sono morti. Ed ora madre e padre dovranno rispondere di questa tragedia.Continua a leggere

Usa - Arrestati i genitori del bimbo di 7 anni ucciso perché non conosceva la Bibbia : È una vicenda a dir poco agghiacciante quella che arriva dagli Stati Uniti, precisamente da Newport, nel Wisconsin. Tre persone infatti, una coppia, Timothy e Tina Hauschultz, e il loro figlio 15enne, sono accusati di aver massacrato e ucciso il bambino che avevano in custodia, Ethan Hauschultz, di soli sette anni . Il piccolo morì di ipotermia in quella che è stata definita una "piccola bara di neve". Il dramma accadde ad aprile dello scorso ...

Cagliari - bimba rom di 20 mesi scomparsa : Arrestati i genitori con l’accusa di omicidio : Non deve essere stata una vita facile quella di Esperanza: 20 mesi passati in un vecchio furgone malconcio, tra la ruggine e la sporcizia, insieme ai quattro fratelli maggiori ed ai genitori. Non avevano una dimora fissa e, come d’abitudine per i rom, si spostavano di continuo in Sardegna. Poi, lo scorso 23 dicembre, un rogo ha distrutto la loro casa su quattro ruote: si diceva che dentro ci fosse la bambina, ma gli uomini della squadra mobile ...