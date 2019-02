Arabia Saudita e Pakistan hanno concluso diversi accordi sugli investimenti e sul

Giovinco - debutto con gol con l'Al-Hilal in Arabia Saudita : debutto con gol per Sebastian Giovinco nel calcio Saudita. L'ex calciatore di Juventus e Parma è entrato a mezz'ora dalla fine nella partita che vedeva la sua nuova squadra, l' Al-Hilal , opposta all'...

Usa - tensioni tra Trump e l'Arabia Saudita : cosa dice il cartello ora? : Questo preoccupa sempre di più visto che confermerebbe quelle intuizioni che si starebbero insinunando nelle menti di chi vive l'economia petrolifera giorno dopo giorno: ci sono tensioni tra Stati ...

Trump litiga con l’Arabia Saudita. Come risponderà il cartello del petrolio? : (foto: Reuters / Jonathan Ernst) L’Opec non è un nemico degli Stati Uniti. Questo è il messaggio chiaro e semplice che l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio sta cercando da mesi di far arrivare a Washington. La voce della preparazione di una campagna di lobby all’interno dei gruppi di interesse americani nel mondo del petrolio si è fatta recentemente più insistente, ed è un chiaro segnale delle turbolenze internazionali, e nello ...

Crisi diplomatica tra Marocco ed Arabia Saudita dopo la pubblicazione di un documentario : Il medesimo episodio a cui abbiamo assistito nella giornata di ieri, il richiamo dell’ambasciatore francese Christian Masset per consultazioni dopo le ripetute dichiarazioni polemiche dei rappresentanti del governo italiano nei confronti della Francia di Macron, coinvolge due attori di rilievo del mondo musulmano, Marocco ed Arabia Saudita. L’ambasciatore del Marocco in Arabia Saudita, Mustapha Mansouri, è stato ufficialmente richiamato a Rabat ...

L'Italia vende armi anche agli Emirati Arabi Uniti - che devastano lo Yemen insieme all'Arabia Saudita : All'Arabia Saudita, nonostante le rassicurazioni del premier Conte e i reiterati pronunciamenti di ministri, sottosegretari ed esponenti M5S, continuiamo a vendere armi. Ed ora bissiamo anche con gli Emirati Arabi Uniti, primi scudieri del Regno Saud nella guerra che sta devastando lo Yemen. "La tendenza di questi ultimi anni ad esportare sempre più armi verso Paesi non Ue e non Nato, comporta un evidente rischio di armare Paesi dallo ...

Apre ai visitatori la Petra dell’Arabia Saudita : Esiste un’altra “Petra”, in Arabia Saudita, e fino a poco tempo fa di fatto impossibile da visitare per i turisti occidentali. E’ il sito archeologico di Madain Saleh, vicino alla città di Al-Ula, una centro costruito duemila anni fa, anzi scavato nella roccia come la ben più famosa gemella in Giordania. Sono rovine, dalle tombe maestose, che testi...

Il concerto di Andrea Bocelli in Arabia Saudita : ... un'organizzazione caritatevole per la musica e la scienza. ll concerto, diretto da Marcello Rota, rientra nell'ambito del Festival di 'Winter At Tantora'. Ad accompagnare il tenore italiano è stata ...

Mariah Carey si è esibita in Arabia Saudita nonostante le proteste delle attiviste : Mariah Carey deve sempre far parlare di sé: ha realizzato il 31 gennaio scorso uno spettacolo in Arabia Saudita, nonostante le preoccupazioni degli attivisti per le violazioni dei diritti umani nel regno. La cantante statunitense dietro a successi come Honey and Fantasy si è esibita in un abito nero con paillettes di fronte a una folla urlante al King Abdullah Economic City. ...Continua a leggere

Golf - European Tour 2019 : in Arabia Saudita guida Thomas Pieters. Renato Paratore 2° e Matteo Manassero 8° - grande Italia nel primo giro! : Si è chiuso il primo giro sul par 70 del Royal Greens Golf&Country Club di King Abdullah Economic City (Arabia Saudita), dove è in corso la prima edizione del Saudi International presented by SBIA, torneo dello European Tour 2019 di Golf. Segnali molto positivi dal contingente Italiano, presente con sei atleti per l’occasione. Il 27enne belga Thomas Pieters, già tre vittorie sul circuito europeo nonostante la giovane età, ha preso il ...

Sebastian Giovinco - addio a Toronto e Mls : va in Arabia Saudita - 10 milioni a stagione : addio alla MLS: Sebastian Giovinco lascia Toronto e passa ufficialmente all'Al-Hilal, dove percepirà uno stipendio da 10 milioni di euro a stagione. Il saluto di Giovinco ai tifosi, furiosi per la cessione, è arrivato su Instagram: "Per due anni ho cercato di rinnovare il mio contratto, ma la dirige

Giovinco si trasferisce in Arabia Saudita. All'Al Hilal guadagnerà 10 milioni a stagione : Dopo quattro stagioni in Mls, Sebastian Giovinco lascia Toronto per unirsi al club saudita Al Hilal. Lo annuncia il club canadese. 'È un'operazione emotivamente difficile per il nostro club -, spiega ...