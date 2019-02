Anticipazioni Isola dei Famosi | Giorgia Venturini eliminata? Riccardo Fogli provato

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti - puntate e tutte le Anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show di Canale 5. Alla conduzione Alessia Marcuzzi con la...

Anticipazioni Isola dei Famosi : Alda assente e Cenci abbandona - motivo : Isola dei Famosi, Alda D’Eusanio assente e Roberto Cenci lascia il programma: tutti i motivi Ci sono grandi e inaspettate novità per l’Isola dei Famosi. Il reality-show condotto da Alessia Marcuzzi deve fare i conti con due grandissime perdite. In ogni caso, la buona notizia è che una pare sia semplicemente momentanea. Secondo quanto riportato […] L'articolo Anticipazioni Isola dei Famosi: Alda assente e Cenci abbandona, motivo ...

Ariadna Romero sbarca all’Isola dei Famosi 2019 tra due eliminati e il bacio di Jeremias e Soleil : Anticipazioni del 13 febbraio : Mancano poche ore alla messa in onda della nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2019 ma il pomeridiano di oggi ha già rivelato che uno dei temi scottanti della serata sarà proprio legato ai primi baci in Honduras. A finire sotto la lente non sono Soleil Stasi e Stefano Bettarini dopo le avances dell'ex corteggiatrice ma addirittura lei e il suo collega di avventura, Jeremias Rodriguez. A quanto pare i due hanno già avuto un primo approccio fisico ...

Anticipazioni Isola dei Famosi : Soleil Sorge litiga con Luca Vismara : Soleil Sorge attacca Luca Vismara a L’Isola dei Famosi 2019 L’arrivo di Soleil Sorge sull’Isola dei Famosi ha stravolto gli equilibri di alcuni naufraghi. Di tanto in tanto, l’apparente armonia viene subito interrotta dai malumori. Il primo ad esternare il proprio pensiero è stato Luca Vismara: il ragazzo, sottratto al compito di guardiano del fuoco, ha notato che, a differenza di Jeremias che osserva e ascolta molto, ...

Isola dei Famosi 2019 - quinta puntata del 13 febbraio 2019 : Anticipazioni : Questa sera mercoledì 13 febbraio in prima serata su Canale 5, il quinto appuntamento con L’Isola dei Famosi, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Magnolia (società di Banijay Group). A commentare la puntata, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, Alba Parietti, Alda D’Eusanio e la Gialappa’s Band con le sue irriverenti incursioni. In collegamento dall’Honduras ci sarà Alvin. Tra i fatti di questa sera, dopo l'approdo ...

Anticipazioni Isola dei Famosi - puntata di stasera : sull'isola arriva Ariadna Romero : Non c'è pace nella programmazione dell'Isola dei Famosi che questa settimana subirà una nuova variazione di palinsesto nella speranza di risollevare gli ascolti. Dopo aver visto il reality show andare in onda per due domeniche consecutive, evitando così lo scontro con il Festival di Sanremo, è il mercoledì sera il nuovo giorno scelto per la puntata serale dell'Isola 2019. Nell'appuntamento di stasera si potrà sapere il nome del quarto eliminato ...

Isola dei Famosi - Anticipazioni : mercoledì doppia eliminazione e l'arrivo di Adriana Romero : di Ida Di Grazia Cambiamenti in arrivo all ' . Nella puntata di mercoledì 13 febbraio, che seguiremo in diretta su , ci sarà un nuovo ingresso e una doppia eliminizazione . Direttamente da Pechino ...

Anticipazioni Isola dei Famosi : arriva Ariadna Romero - due naufraghi eliminati : Isola dei Famosi, puntata mercoledì 13 febbraio 2019: arriva la nuova concorrente Ariadna Romero Nuova naufraga all’Isola dei Famosi. Come anticipato da Tv Blog, Ariadna Romero, l’attrice e modella cubana scoperta da Leonardo Pieraccioni nel film Finalmente la felicità, è una delle nuove concorrenti del reality show. L’ex compagna di Pierpaolo Pretelli farà il suo ingresso […] L'articolo Anticipazioni Isola dei Famosi: ...

L’Isola dei Famosi 2019 dice addio alle Polene e accoglie una nuova coppia di naufraghi : Anticipazioni 10 febbraio : Ultima puntata domenicale per L'Isola dei Famosi 2019? Il reality di Canale 5 torna in onda oggi, 10 febbraio, con un altro appuntamento in cui scopriremo la sorte delle Polene. I mitici personaggi annunciati in conferenza stampa alla fine non hanno avuto il successo sperato e mentre Francesca Cipriani si è ritirata mestamente perché poco pronta a fare un'altra esperienza in Honduras, anche il Mago Otelma sembra che non ci sarà. Il Divino ha ...

Isola dei Famosi - Anticipazioni diretta quarta puntata di domenica 10 febbraio 2019 : tutto quello che succederà oggi : In diretta questa sera su la quarta puntata dell' , in onda oggi domenica 10 febbraio in prima serata su Canale 5. Il programma condotto dalla padrona di casa con il supporto di Alba Parietti, Alda D'...