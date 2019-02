Ambiente | attivato il tavolo tecnico Wwf-Guardia Costiera

meteoweb.eu

: Gli abiti del futuro si adattano automaticamente all’ambiente mantenendo la giusta temperatura: Si tratta di un fil… - fisco24_info : Gli abiti del futuro si adattano automaticamente all’ambiente mantenendo la giusta temperatura: Si tratta di un fil… - TrapaniOGGI : Favignana, attivato sportello per Energia e Ambiente - Trapani Oggi -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) “In funzione degli eventi del Jova Beach Party, di cui il Wwf Italia è partner per la sensibilizzazione contro la dispersione di plastica in natura, è statoilprevisto dal Protocollo d’Intesa tra lae il Wwf Italia, che prevede l’elaborazione e l’attuazione di ‘programmi congiunti di comunicazione e educazione ambientale sulla tutela e la salvadella risorsa mare’ e ‘per diffondere e stimolare comportamenti virtuosi finalizzati alla tutela dell’marino e costiero'”.Così il Wwf Italia in una nota. “Il, composto per il Wwf dalla presidente Donatella Bianchi e dal direttore generale Gaetano Benedetto, per ladal capo Ufficio Relazioni Esterne, comandante Cosimo Nicastro, è stato allargato anche alla Trident società organizzatrice degli ...