ilfattoquotidiano

: Ama, caos nella società dei rifiuti di Roma. Il presidente rimosso: “La verità verrà a galla”. A rischio piano indu… - fattoquotidiano : Ama, caos nella società dei rifiuti di Roma. Il presidente rimosso: “La verità verrà a galla”. A rischio piano indu… - Sen_Pedica : Mia dichiarazione su il Tempo Caos rifiuti, rivoluzione all'Ama. La sindaca Raggi revoca il Cda - romasociale : LA #RAGGI REVOCA IL CDA DI #AMA, E' CAOS -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) “Noi costretti a produrre atti illegali? Se non l’abbiamo fatto e stiamo andando via, fatevi delle domande”. C’è una regia dietro le vicende degli ultimi mesi? “Stiamo mettendo in fila i fatti. In settimana ci sarà una conferenza stampa. Voi fatevi delle domande e datevi delle risposte. Noi abbiamo fatto lo stesso”. E poi sul coinvolgimento degli inquirenti: “Abbiamo fiducia che laa galla”. Sono le ultime parole di Lorenzo Bagnacani dadi Ama Spa, dopo la revoca del cda da parte del Campidoglio. Parole che sembrano ammiccare all’inchiesta aperta dalla Procura diper la quale è stata già sentita l’ex assessora all’Ambiente, Pinuccia Montanari.Tutto ciò mentre rischia di slittare alle calende greche non solo la nomina dei nuovi vertici (“servirà una call”) ma addirittura il nuovo piano industriale, il documento da 500 pagine che indica come arrivare al ...