Almanacco del 18-02-2019 ore 07 | 30

Almanacco del 16-02-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è sabato 16 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda i santi Samuele e compagni Martiri Samuele deriva dall’ebraico scemo è il suo nome è dio personale modestamente attestato in tutto il mondo Cristiano è maggiore fortuna nei paesi protestanti laddove il culto per l’omonimo giudice d’Israele citato nel Vecchio Testamento è più sentito il dono di non sconvolgersi di non ...

Almanacco del 15-02-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno ci siamo a venerdì 15 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda i santi Faustino e Giovita patroni di Brescia e San Siegfried vescovo deriva dal Germanico si è freddo o Secret composto da Diego Vittoria è freddo pace nel significato che ottiene la pace grazie alla Vittoria Tutto chiaro no si è diffuso solo di recente in Italia sull’onda del romantico interesse per le saghe nordiche grazie ...

Almanacco del 14-02-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è giovedì 14 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda ai ai San Valentino patrono di Terni Valentino proviene dal latino valens valentis cioè sano forte derivato dal verbo Vale o che vuol dire essere saluta il diminutivo Valentino sia testa neppure Cristiana me sicuramente più antico La sua diffusione è dovuta soprattutto alla figura di San Valentino Martire considerato il patrono degli ...

Almanacco del 13-02-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è mercoledì 13 febbraio Buona giornata Ben ritrovati da Francesco Vitale in studio oggi la chiesa ricorda Santo Stefano di Rieti Abate e le sante Fosca e Maura Maura dal greco Mauro scuro aggettivo che viene usato per indicare gli abitanti dell’Africa settentrionale diffusi in epoca romana tarda come un cognome ed è largo uso tra i cristiani Maura e riflessiva portata l’autoanalisi al punto da perdersi ...

Almanacco del 12-02-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno ci siamo già martedì potremmo dirlo così 12 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Eulalia martire Il personale maschile eulalio deriva dal greco è la Loss Che significa eloquente loquace è attestato quasi esclusivamente come femminile grazie al culto per alcune Sante che ne decretarono la diffusione In italia nei primi secoli dell’era cristiana, è molto sensibile particolarmente ...

Almanacco del 11-02-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno inizia una nuova settimana e lunedì 11 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda la Beata Vergine Maria di Lourdes facciamo anche gli auguri a tutti coloro che portano il nome di Eloisa c’è chi vede una derivazione dal francese Eloise da Elisa Elisabetta dall’ebraico elisheva il mio Dio è Pianezza c’è Invece chi mi legge un personale spagnolo corrispondente italiano Luisa ...

Almanacco del 09-02-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è sabato 9 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda la Santa Apollonia vergine e Martire San Sabino vescovo e noi come al solito che siamo di parte parliamo del femminile slavina da latino a Sabino etnico Che significa proveniente dalla Sabina il nome richiama direttamente il territorio posto nelle vicinanze di Roma divenuto comunità Imperiale entri in uso anche tra i cristiani ancora ...

Almanacco del 08-02-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno e quando si comincia a vedere il fine settimana forse dovremmo farci più forza in qualche modo vero Non è vero Non lo so non lo so Comunque venerdì e 8 Febbraio Buongiorno da Francesco l’Italia Oggi la chiesa ricorda San Girolamo Emiliani e la beata Giacomina o parliamo di Giacomina il diminutivo femminile ormai alquanto raro che deriva dall’ebraico Jacob Dio ha protetto da utilizzatore Jacob è ...