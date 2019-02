Allo Spazio Teatro 89 di Milano va in scena Dritto al cuore

Fragili - ma anche tra i luoghi più belli del pianeta - un posto da amare e di cui avere cura : le Maldive viste dAllo Spazio [FOTO] : Nella settimana di San Valentino, appena trascorsa, il satellite Sentinel-2 del programma europeo Copernicus ci porta alcuni dei gioielli delle Maldive. Probabilmente una delle destinazioni più romantiche al mondo, le Maldive si trovano nell’Oceano Indiano, circa 700 km a sud-ovest dello Sri Lanka. La nazione è formata da più di 1.000 isole coralline distribuite su oltre 20 atolli a forma di anello. Un certo numero di queste piccole isole ...

Sapete riconoscere le Maldive viste dAllo spazio? : Più di cento isole coralline distribuite attorno a una ventina di atolli, incastonate nell’Oceano Indiano, almeno 700 chilometri al largo rispetto al resto del Mondo. Un vero paradiso in Terra. Sono le Maldive e a regalarcene una veduta d’insieme è oggi la sonda Sentinel-2 dell’Agenzia spaziale europea, nel corso del programma Earth from Space, una raccolta delle più belle immagini scattate dai satelliti in orbita. I colori ...

La Luna protagonista di una nuova “corsa Allo spazio” : l’Italia potrebbe essere in prima fila : “E’ importante tornare sulla Luna il più velocemente possibile. Stavolta, andiamo per rimanerci. Stavolta non andremo per piantare bandiere, lasciare impronte e tornarcene a casa senza andare lì per altri 50 anni“: lo ha dichiarato l’amministratore della NASA Jim Bridenstine, annunciando il progetto dell’Agenzia, a pochi mesi dal 50° anniversario dell’alLunaggio dell’Apollo 11, avvenuto il 20 luglio ...

Il partner invade il tuo spazio di notte? Ci pensa il letto ad Allontanarlo : Quando sei in coppia, addormentarsi al fianco del partner dovrebbe essere il modo migliore per concludere la propria giornata. Ma per chi condivide il letto con una persona agitata e che si gira spesso, può succedere di perdere ore preziose semplicemente cercando di recuperare la propria parte di materasso. Uno dei motivi che hanno portato al successo del fenomeno degli Sleep Divorces, ossia camere separate per le coppie sposate in cui ...

San Valentino - le immagini Esa dAllo Spazio : amate la Terra : In occasione di San Valentino l'Agenzia spaziale europea (Esa) ha pubblicato alcuni video di luoghi del pianeta Terra visti dallo Spazio che hanno assunto la forma di un cuore per cause naturali. Un modo per celebrare la festa degli innamorati ma anche per lanciare un monito a tutta l'umanità: amare il pianeta significa prendersene cura. Le barriere coralline dell'Isola Moorea sono minacciate dall'inquinamento e dalla pesca, le acque del lago ...

Milano. La magia della matematica in Storia di grande e piccolo Allo Spazio Teatro 89 : Il nuovo appuntamento della rassegna per l’infanzia “Teatro Piccolissimo… e non solo” organizzata dallo Spazio Teatro 89 di Milano è

Come sono i colori del Kenya visti dAllo spazio? : La sonda Sentinel-2A dell’Agenzia spaziale europea ci regala una veduta d’eccezione di una delle regioni più affascinanti del continente africano. Il giallo, il rosso e gli altri colori sgargianti di questa immagine ci raccontano infatti la natura del Kenya, immortalata lo scorso ottobre in tutta la sua ricchezza di senari e condizioni territoriali. In alto, in verde, l’area con la vegetazione più fitta, in contrasto ...

Milano. Il circo Arlecchino domenica 17 febbraio Allo Spazio Teatro 89 : Cambio di programmazione. Il circo Arlecchino sostituisce lo spettacolo Strip, rinviato a data da destinarsi. Si intitola “Il circo Arlecchino” lo

San Valentino - l'Esa immortala dAllo Spazio un lago a forma di cuore : La passione arriva anche dallo spazio con un lago a forma di cuore . A 'scoprirlo' in Mongolia è l'Agenzia Spaziale Europea che ha immortalato lo scatto romantico in vista della festa di San Valentino.

Milano. Il rock’n’roll di Luca Milani sabato 2 marzo Allo Spazio Teatro 89 : Il cantautore e chitarrista Luca Milani torna con il nuovo progetto Hellm (che dà il nome alla sua band) e

Roccia - terreno e sabbia in rosa - viola e giallo : il Kenya nord-orientale visto dAllo Spazio [FOTO] : Acquisita il primo ottobre 2018 dal satellite Sentinel-2A del programma europeo Copernicus, questa immagine comprende parte del Kenya nord-orientale – un’area ad est del Rift dell’Africa Orientale. La regione tende ad essere molto arida e questa immagine a falsi colori è stata elaborata per evidenziare diversi tipi di Roccia, terreno e sabbia, nei colori del rosa, del viola e del giallo. Il verde brillante nella parte superiore ...

Vedere la Terra dAllo Spazio potrebbe cambiare il mondo - parola di Virgin Galactic : ... ossia un meraviglioso avamposto, culla della vita, in un vuoto apparentemente infinito, potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui le persone pensano al loro mondo . "Più persone vedono la Terra ...

Violente tempeste e inondazioni improvvise : l’Iraq visto dAllo Spazio [FOTO] : Questa immagine da satellite Sentinel-1, del programma europeo Copernicus, combina due acquisizioni della stessa area dell’Iraq orientale, una del 14 novembre 2018, prima delle forti precipitazioni, ed una del 26 novembre 2018, successiva ai temporali. L’immagine rivela l’estensione dell’improvvisa inondazione, in rosso, vicino alla città di Kut. Kut si trova nella parte in basso al centro dell’immagine. Sorge ...

Fotografato dAllo Spazio il vortice polare che gela il Nord America : Ricostruito il movimento del vortice polare che sta portando il gelo sul Nord America, con temperature precipitate fino a -40 gradi, le pi basse dal 1994. Grazie ai dati dei satelliti Aqua e Terra, ...