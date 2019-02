Alfa Romeo | dalla Formula Uno al futuro Monoposto nuova e pilota italiano – FOTO

L’Alfa Romeo svela la monoposto di Raikkonen e Giovinazzi : L'Alfa Romeo Racing ha scelto la pista per battezzare la C38 che guideranno Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi nella stagione 2019 di Formula 1. La vettura svelata solo in parte a Fiorano, ha fatto il debutto nei test al Montmelò. Prima di scendere in pista l'ex ferrarista Kimi Raikkonen, affiancato da Antonio Giovinazzi, hanno sollevato il telo che la copriva, hanno posato con il team principal Frederic Vasseur accanto alla C38 ...

Formula 1 - Cristiano Fiorio (FCA) : Vi sorprenderemo con lAlfa Romeo : Limpegno dellAlfa Romeo in F.1, arrivato alla seconda stagione del nuovo corso, sembra crescere di anno in anno: la denominazione del team, la diversa livrea, le attività di comunicazione allinizio della stagione, sembrano costituire un segnale ben preciso. Ne abbiamo chiesto conferma, nel paddock di Barcellona subito dopo la presentazione della nuova monoposto, denominata C38, a Cristiano Fiorio, responsabile del brand marketing e della ...

Dulcis in fundo - ecco l’Alfa Romeo Racing C38! : Alle 8.30, esattamente 30 minuti prima che le monoposto di F1 scendessero in pista per la prima volta nel 2019, Alfa Romeo Racing ha presentato la nuova Alfa Romeo Racing C38. Di seguito i commenti degli uomini del team, inclusi i due nuovi piloti Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, che riporta l’Italia sulla griglia. Frédéric […] L'articolo Dulcis in fundo, ecco l’Alfa Romeo Racing C38! sembra essere il primo su ...

L'Alfa Romeo negli Stati Uniti - una storia di gioie e dolori : «Quando vedo passare un'Alfa Romeo mi levo il cappello», diceva Henry Ford alla fine degli anni Trenta, mostrando un rispetto e un'ammirazione per l'ingegneria italiana che in quegli anni non era affatto scontato, soprattutto da parte dell'imprenditore che aveva praticamente inventato la linea di montaggio. La storia del marchio milanese negli Stati Uniti, può essere anche riassunta in questa frase, cioè un grandissimo potenziale che però resta ...

F1 - presentata la nuova Alfa Romeo Racing C38. FOTO : F1, presentata la nuova Alfa Romeo Racing C38. FOTO Sul circuito del Montmelo è stata svelata la vettura del secondo marchio italiano che parteciperà al mondiale: la monoposto è andata in pista per i primi test invernali a Barcellona. Al volante ci saranno Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. LA ...

F1 – Raikkonen “Iceman” - Giovinazzi tricolore : i caschi dei piloti dell’Alfa Romeo [GALLERY] : Raikkonen e Giovinazzi svelano i loro nuovi caschi per la stagione 2019 di F1 in Alfa Romeo E’ stata svelata questa mattina in pitlane a Barcellona la nuova livrea dell’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. Pochi minuti prima di scendere in pista per la prima giornata di test sul circuito spagnolo, i due piloti hanno tolto i veli alla nuova C38. Insieme al nuovo design della loro monoposto, i due piloti Alfa Romeo ...

F1 – Presentazione Alfa Romeo - Raikkonen e Giovinazzi entusiasti : le prime sensazioni dei piloti da Barcellona : Le sensazioni di Raikkonen e Giovinazzi dopo aver svelato in pista a Barcellona la livrea della loro nuova Alfa Romeo C38 E’ stata presentata oggi in pitlane a Barcellona la nuova Alfa Romeo C38 che Giovinazzi e Raikkonen guideranno durante la stagione 2019 di F1. I piloti sono soddisfatti ed orgogliosi della livrea della macchina con la quale gareggeranno nel Mondiale 2019 che si appresta ad iniziare. “L’auto sembra ...

Alfa Romeo C38 : il ritorno del Biscione in F1 : Kimi Räikkönen " nato il 17 ottobre 1979 a Espoo , Finlandia , e campione del mondo 2007 " ha debuttato in Formula 1 con la Sauber nel 2001, ha corso con la McLaren per cinque stagioni e ha ...

