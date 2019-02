Alex Zanardi | «Il segreto della mia forza è la passione»

Ciclismo – Dall’incontro con il Papu Gomez all’esempio di Zanardi - Claudia Cretti torna in sella : “Alex mi ha ispirato” : Dopo l’incubo Claudia Cretti torna a sorridere: la ciclista, vittima di un brutto incidente a luglio 2017, di nuovo in sella con la ‘spinta’ di Zanardi Il 6 luglio 2017 durante una tappa del Giro Rosa Claudia Cretti perse il controllo della sua bici finendo sull’asfalto a 90 km/h. La ciclista dovette affrontare un lungo percorso riabilitativo, che oggi la vede finalmente fuori dal tunnel e di nuovo in sella alla sua ...

24 Ore di Daytona 2019 : Fernando Alonso mago della pioggia - vince in Florida! Alex Zanardi conclude 32° : pioggia e ancora pioggia. Giove Pluvio era ispirato dalle parti della Florida a Daytona (Stati Uniti), nel corso della celebre 24 Ore, edizione 2019. La gara americana che dà il via alla stagione dell‘IMSA Weathertech Sportscar Championship ha espresso il proprio verdetto con 10′ di anticipo. Sì perché la seconda di due sospensioni che vi sono state nel corso della gara, a causa delle condizioni poco sicure su asfalto bagnato, hanno ...

24 Ore di Daytona - La nuova sfida di Alex Zanardi : Manca ormai poco allinizio della 24 Ore di Daytona 2019, una delle corse di durata più importanti al mondo che coincide con il primo appuntamento della IMSA Weathertech Sportscar Championship. Sabato 26 gennaio, il celebre Daytona International Speedway vedrà impegnate in pista ben 47 vetture divise in quattro categorie, tutte in lotta per la gloria.I riflettori sono tutti per Zanardi. Cè grande attesa di vedere in pista il nostro portacolori, ...

24 ore di Daytona – Alonso incontra Zanardi - Alex esilarante : “sei un pilota? Sei bravo?” - poi gli elogi sui social [FOTO] : Momenti esilaranti nella tre giorni di prove della 24 ore di Daytona: l’incontro tra Zanardi e Alonso strappa tantissime risate Una griglia speciale, quest’anno alla 24 ore di Daytona: dopo la sua partecipazione dello scorso anno, Fernando Alonso è tornato in America per far bene. Insieme al due volte campione del mondo di F1, ci sono tanti altri nomi di tutto rispetto, tra cui Barrichello, Juan Pablo Montoya e Alexander Rossi, ...