Al via Mogliano in piazza 2019 | programma annuale eventi

Rugby – Top12 - il viadana supera il Mogliano nell’anticipo : Top12, il Viadana supera 24.22 il Mogliano nel secondo anticipo della XV giornata Va al Rugby Viadana 1970 il secondo anticipo della quindicesima giornata di campionato. Allo Stadio “Zaffanella”, dopo il match di Guinness Pro14 delle Zebre Rugby Club, il XV di Frati ha superato 24-22 il Mogliano Rugby 1969 conquistando quattro punti importanti in chiave salvezza salendo a quota 29 punti, superando la squadra di Cavinato che ottiene un ...

