Accordo da 2 | 8 milioni | Damir salva il Palermo

Palermo - club salvato da Damir con un Accordo da 2 - 8 milioni : Palermo - Palermo salvato in extremis grazie all'accordo siglato nella notte tra il club, attualmente gestito da Rino Foschi e dall'ad Daniela De Angeli , e la società che si occupa di pubblicità ...

Emiliano Sala - Nantes chiede al Cardiff 16 milioni : Accordo siglato 2 giorni prima della scomparsa : Il Nantes ha chiesto al Cardiff il pieno pagamento del cartellino di Emiliano Sala , che si trovava a bordo dell'aereo precipitato nello stretto della Manica meno di tre settimane fa. Il trasferimento ...

L’Accordo per Hamsik è fatto. Al Napoli tra i 22 e i 25 milioni : A lui quasi 10 milioni l’anno L’accordo tra il Napoli, Hamsik e il Dalian sembra ormai cosa fatta. Hamsik andrà a guadagnare una cifra vicina ai dieci milioni di euro netti l’anno. Il Napoli otterrà un cifra tra i 22 e i 25 milioni di euro per il suo cartellino. Ricordiamo che già in estate Hamsik aveva manifestato l’intenzione di andare via. In quel caso fu Ancelotti a convincerlo, prospettandogli un nuovo ruolo. ...

Tweet di Carlo Alvino : “Accordo Napoli-Psg - oltre 100 milioni” : «Pronto a svuotare l’armadietto» Arriva un altro tassello che va nella direzione dell’addio di Allan pronto a trasferirsi a Parigi. Carlo Alvino scrive su Twitter: “Allan-Psg Allan-Psg oramai ci siamo! I due club sono vicinissimi alla conclusione. Ulteriore passo in avanti dei francesi e Napoli che viene incontro allo sceicco. Trovata la soluzione economica. Operazione che supera i 100 mln! Allan pronto a svuotare ...

Rinnovo Icardi - Accordo vicino : l'attaccante guadagnerebbe 7 milioni a stagione : Finalmente ci siamo. Una delle telenovele più discusse e seguite della Serie A potrebbe presto giungere a termine. Le notti insonni di milioni di tifosi interisti potrebbero finalmente trasformarsi in sereni e tranquilli sogni nerazzurri. Perché, dopo giorni difficili e turbolenti, dichiarazioni accese poi addolcite con parole d'affetto da parte della famiglia Icardi, pare che l'accordo tra il capitano interista e la società nerazzurra sia ...

Milan-Genoa - Accordo totale per Piatek : affare da 35 milioni di euro : Milan e Genoa hanno definito gli ultimi dettagli: Krzysztof Piatek è praticamente un giocatore rossonero, manca solo l'ufficialità per sancire la chiusura dell'affare. I due club hanno trovato un'...

VIDEO – Elena Boschi : “Accordo con Salvini? Più facile che restituisca i 49 milioni” : Cena per la giustizia, Elena Boschi parla di Salvini e risponde a chi pensa ad un possibile accordo tra Lega e PD “Stasera Salvini si scopre garantista, io non ci credo” POLITICA (Roma). “Accordo? Direi proprio di no. Più facile che Salvini restituisca i 49 milioni che PD faccia accordo con la Lega. Ci saluteremo con Salvini vedremo che ha da dire. Crediamo nella giustizia. Stasera Salvini si scopre garantisca io non ci credo ...

Fca - Accordo in Usa sul diesel : paga 800 milioni di dollari. Titolo sale in Borsa : NEW YORK - Fca prova a voltare pagina e a lasciarsi alle spalle negli Stati Uniti il caso del diesel. La casa automobilistica ha raggiunto un accordo per risolvere i contenziosi sulle emissioni:...

