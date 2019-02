A New York sarà vietato per scuole e aziende avere regole sulle pettinature che

Palermo-New York in gommone attraverso i ghiacci del Nord Europa. La nuova avventura di Sergio Davì : L'impresa è infatti patrocinata dalla Regione Sicilia, attraverso l'assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo. Per la prima volta Davì non avrà con sé un vero e proprio equipaggio. Il gommonauta ...

Atp New York - Opelka vede le streghe ma fa suo il primo titolo in carriera : LA CRONACA - Il primo set assume fin da subito i connotati di un autentico assolo per il gigante a stelle e strisce, che inizia la partita infilando una striscia di dodici punti a tre che gli vale il ...

Tennis - ATP New York 2019 : Reilly Opelka vince la battaglia con Schnur - primo successo tra i grandi : Reilly Opelka ha vinto il Torneo ATP 250 di New York sconfiggendo Brayden Schnur per 6-1, 6-7(7), 7-6(7) dopo due ore e quattro minuti di autentica battaglia sul cemento indoor della Grande Mela. Lo statunitense ha conquistato la sua prima vittoria nel massimo circuito (nel 2016 vinse un challenger a Charlottesville, nel 2015 trionfò a Wimbledon juniores) e ferma la favola del 23enne canadese che era partito dalle qualificazioni. Il 21enne, che ...

Le foto della grande fiera di giocattoli a New York : È appena iniziata l'American International Toy Fair, una delle più grandi e importanti esposizioni del settore al mondo

ATP New York - Isner perde il derby : Opelka vola in finale : ATP New York, John Isner ha perso la semifinale tutta americana contro Opelka, quest’ultimo troverà Schnur in finale ATP New York, John Isner ha perso a sorpresa nella semifinale del torneo di casa. L’americano ha perso infatti il derby col connazionale Opelka, il quale ha avuto la meglio in una gara molto combattuta, terminata con tre tie-break, nella quale il servizio l’ha fatta da padrone. 7-6 per Isner il primo, ...

Tennis - ATP New York 2019 : continua la favola di Brayden Schnur - ma in finale ora c’è John Isner : La finale del torneo ATP di New York vedrà opposti l’americano John Isner, numero 9 del mondo, e il canadese Brayden Schnur, numero 154 del ranking. Per lo statunitense si tratta della 27esima finale della carriera (14 vittorie), mentre per il canadese si tratta della sua prima volta nell’ultimo atto di un torneo del circuito maggiore. Isner ha nettamente sconfitto in semifinale in due set l’australiano Jordan Thompson con il ...

New York - addio alla 'piccola' Bouvier : 22.51 La sorella minore dell'ex First Lady Usa Jackie è morta a New York. Aveva 85 anni. Caroline Bouvier è stata attrice, interior designer e ambasciatrice del marchio Giorgio Armani. Conosciuta come Lee Radziwill, era rinomata per il suo stile. Sposata tre volte, ha preso il suo cognome dal suo secondo marito, il principe polacco Stanislas Radziwill, con il quale ha avuto due figli. Il suo ultimo marito, da cui ha divorziato, era il regista ...

sfilate New York tendenze autunno inverno 2019-20 beauty look trucco capelli : Ecologia e coscienza ambientale, cambiamento climatico, fake news e comunicazione, donne e politica. Sono stati questi alcuni dei temi più ricorrenti sulle passerelle della New york Fashion Week e dunque delle collezioni e dei beauty look per il prossimo autunno e inverno . 'Ci sono più ...

ATP New York – Isner fa impazzire il pubbico di casa : Thompson liquidato in due set : John Isner raggiunge la semifinale dell’ATP di New York: il tennista americano liquida Jordan Thompson in 2 set dopo poco più di un’ora Il pubblico di New York è tutto per lui e John Isner lo ripaga a suon di vittorie! Il gigante americano stacca il pass per la semifinale del torneo a stelle e strisce spazzando via l’australiano Jordan Thompson, n°60 del ranking mondiale maschile, in 1 ora e 4 minuti di gioco. ‘Long John’ si impone in due ...

Trump dichiara l'emergenza nazionale : 'Il muro con il Messico serve' - California e Stato di New York fanno causa : Usa, ecco il muro che Trump vuole costruire 1 di 1 Ansa-Centimetri Ansa-Centimetri Usa, ecco il muro che Trump vuole costruire Nell'infografica il confine Usa-Messico con le barriere attualmente ...

ATP New York – Lorenzi si arrende a Schnur ai quarti di finale : l’azzurro ko in tre set : Paolo Lorenzi ko ai quarti di finale del torneo ATP di New York: l’azzurro si arrende a Schnur al terzo set Si ferma ai quarti di finale del torneo ATP di New York il percorso di Paolo Lorenzi. L’azzurro ha ceduto questa sera al suo rivale Schnur, lottando fino all’ultimo. Un inizio ottimo per il tennista italiano, numero 111 del ranking ATP, ma nelle due successive frazioni di gioco il canadese Schnur è riuscito ad avere ...

Tennis - ATP New York 2019 : Lorenzi perde la battaglia al terzo set contro il canadese Schnur : Finisce nei quarti di finale il cammino di Paolo Lorenzi nel torneo ATP di New York. Il 37enne senese, numero 111 del ranking mondiale, è stato sconfitto in tre set dal canadese Brayden Schnur, 23 anni, numero 154 del mondo, con il punteggio di 6-7 7-6 7-5 dopo due ore e quarantadue minuti di grande battaglia. Un primo set dove regna l’equilibrio. Lorenzi tiene abbastanza tranquillamente i propri turni di servizio, ma non sfrutta tre palle ...

TRUMP : 'STATO DI EMERGENZA PER IL MURO COL MESSICO'/ Stato di New York fa ricorso : Il presidente TRUMP dichiarerà lo Stato di EMERGENZA nazionale per costruire il MURO lungo il confine con il Messico: Nancy Pelosi all'attacco.

New York : accelera Dish Network : Brillante rialzo per Dish Network , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,62%. L'andamento di Dish Network nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del ...