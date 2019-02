A Milano Bicocca lectio magistralis di Liliana Segre

L’Università di Milano-Bicocca ospita la senatrice a vita Liliana Segre : La senatrice a vita Liliana Segre ospite d’onore delL’Università di Milano-Bicocca con una lectio magistralis sull’indifferenza. L’occasione è stata offerta dal convegno “Razza e istruzione – Le leggi anti-ebraiche del 1938”, che è stato seguito dall’inaugurazione dell’omonima mostra da parte della senatrice e di Cristina Messa, rettore dell’Ateneo milanese. La mostra fotografica e documentaria sarà aperta al pubblico fino al 15 marzo nella ...

Università degli Studi di Milano-Bicocca : laurea Honoris causa a Ryohei Kanzaki : L’Università degli Studi di Milano-Bicocca conferirà, giovedì 14 febbraio, ore 11, nell’Aula Magna (edifico U6, piazza dell’AteneoNuovo 1, Milano), la laurea magistrale Honoris causa in Informatica a Ryohei Kanzaki, Direttore del Centro di Ricerca per la Scienza e Tecnologia Avanzate (RCAST) dell’Università di Tokyo e neuro-scienziato noto a livello internazionale per le sue ricerche di frontiera su nuovi modelli di Intelligenza Artificiale, ...

Lotta alla CO2 : oltre 2.000 tonnellate in meno in 3 anni - l’Università Milano-Bicocca in cammino verso la sostenibilità : oltre duemila tonnellate di CO2 in meno di tre anni, raccolta differenziata al 70 per cento e percorsi di formazione dedicati alla sostenibilità ambientale. Sono i risultati raggiunti dall’Università di Milano-Bicocca grazie a un cammino verso la sostenibilità che unisce da anni ricerca e amministrazione, presentati nel primo Report di sostenibilità dell’Ateneo. Dalle luci a Led ai sistemi di condizionamento, dall’acqua potabile alla raccolta ...

Gabi Lombardo di Eassh in conferenza all'università Milano-Bicocca : ... prorettore alla Ricerca, Giovanna Iannantuoni, presidente della Scuola di Dottorato, e Luca Mocarelli, presidente della Scuola di Economia e Statistica dell'università di Milano-Bicocca. Al termine ...

Ricerca : Gabi Lombardo di Eassh in conferenza all'università Milano-Bicocca : Milano, 22 gen. (AdnKronos) - Un’alleanza per sostenere la Ricerca: è il tema centrale dell’intervento che Gabi Lombardo, esperta a livello internazionale nella raccolta di fondi destinati alla Ricerca scientifica anche in settori umanistici e direttrice della European Alliance for Social Science an

I medici di Milano-Bicocca tra i migliori al Mondo secondo classifica stilata da Expertscape : Milano–Bicocca, nell’ambito medico “ipertensione e cardiovascolare”, è prima in Europa e quinta nel Mondo. A dirlo è Expertscape, l’agenzia di rating americana che individua i maggiori esperti internazionali nelle varie discipline mediche. Expertscape, che si basa sull’analisi di una serie di parametri e di diverse variabili, copre tutte le aree della medicina (più di 26mila argomenti biomedici), classifica esperti e istituzioni secondo la ...

UI GreenMetric world university ranking : Milano-Bicocca tra le prime cento al mondo per sostenibilità : L’Università di Milano-Bicocca è tra le prime cento al mondo per sostenibilità ambientale. A dirlo è la UI GreenMetric world university ranking, il ranking che valuta la sostenibilità ambientale degli atenei. Milano–Bicocca si piazza al quarto posto in Italia – dietro alle Università di Bologna, Torino e Ca’Foscari di Venezia – ed è primo in Lombardia. I criteri di valutazione tengono conto delle dimensioni dell’università, sia in ...