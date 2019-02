5G | Londra apre le porte a HuaweiL' Europa pronta a scaricare Trump

Nei tunnel di Londra apre la prima fattoria sotterranea con escursioni - : Nei tunnel abbandonati di un ex-rifugio antiaereo della Seconda Guerra Mondiale aprirà la prima fattoria sotterranea del mondo, aperta al pubblico, riporta Lonelyplanet. I turisti che decideranno di fare il tour saranno in grado di conoscere la storia dei tunnel , come è apparsa la fattoria e qual è il suo sviluppo ...

Borsa : Europa apre in calo - Londra -0 - 44% : ANSA, - MILANO, 23 GEN - Apertura in ribasso per le principali borse europee. Londra cede lo 0,44% a 6.871 punti, Francoforte lo 0,42% a 11.043 punti e Parigi lo 0,32% a 4.831 punti.