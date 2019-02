5 giochi del passato che meriterebbero una serie tv

Passo falso per Nvidia - i ricavi della divisione videogiochi sono crollati del 45% : Questo non deve essere proprio un bel momento per Nvidia. Infatti, Tweaktown ci fa notare, la società ha appena riportato l'ultimo quarto fiscale, registrando una gigantesca perdita del 45% dei ricavi anno su anno per quanto riguarda la divisione gaming.Il trimestre dell'azienda è in calo del 24%, con un disastroso risultato nel settore videogiochi, compensato solo dall'andamento positivo di altri campi come il professional visualization ...

Grazie a MonoNX sarà possibile emulare i giochi della Nintendo Switch su Android : la strada però è ancora lunga : MonoNX è un nuovo emulatore di Nintendo Switch per Android ancora in stadio embrionale: l'output "grafico" al momento è solo su console. L'articolo Grazie a MonoNX sarà possibile emulare i giochi della Nintendo Switch su Android: la strada però è ancora lunga proviene da TuttoAndroid.

WRC - Suninen - Ford - al comando del Rally di Svezia. Ogier - Citroen - fuori dai giochi : Sesto dopo il primo stage e secondo dopo il terzo, il pilota della Ford M-Sport si è insediato in testa dopo la SS6, quella che è costata la gara al campione del mondo in carica, Sébastien Ogier, ...

I numeri impressionanti di THQ Nordic tra vendite nette che crescono del 713% e 77 giochi in sviluppo : Durante le scorse ore, come riportato da GamesIndustry.biz, sono stati pubblicati i risultati finanziari intermedi del 2018 di THQ Nordic. Nei passati 12 mesi l'azienda ha registrato vendite nette di $447,6 milioni, un incremento del 713% rispetto all'anno precedente ($55,1 milioni era il dato precedente). Gli incassi della società sono aumentati grazie a un quarto semestre particolarmente forte, con vendite nette che ammontano a $59,9 milioni, ...

Sandbox Games e Tecnoplay presentano la prima edizione della Racecraft Arcade Cup - l'evento eSport per le sale giochi : Sandbox Games e Tecnoplay hanno da poco annunciato la Racecraft Arcade Cup, il primo evento eSport per le sale giochi che si terrà in occasione del Rimini Amusement Show 2019 dal 13 al 15 marzo.Alle ore 10 di ogni giornata i giocatori saranno impegnati nelle gare di qualifica, mentre alle ore 17 partirà la finale con i migliori driver che si sfideranno su 4 postazioni Racecraft.Tutti gli interessati possono partecipare all'evento gratuitamente, ...

Alle 20 giochiamo in diretta a The Division : alla scoperta delle differenze con il sequel : Tempo di una diretta piuttosto particolare in cui non mostreremo solo un titolo ma in cui cercheremo anche di proporre una sorta di analisi/confronto tra ciò che era e ciò che sarà.Nella live odierna giocheremo a The Division in co-op per portare avanti un'analisi/confronto tra le meccaniche del primo capitolo e quelle che verranno proposte all'interno del sequel. Quali sono le novità di The Division 2? Come si evolverà l'IP di Ubisoft? Quanto ...

La genialità della mappe nei videogiochi - editoriale : All'inizio dello scorso anno, la casa editrice Thames & Hudson ha pubblicato un bellissimo libro sulle mappe letterarie. Si chiama The Writer's Map: An Atlas of Imaginary Lands, un titolo che non riesce a farci immaginare del tutto quel tipo di romanzi con territori misteriosi scarabocchiati sulle pagine finali, qui però trovate un bellissimo pezzo in cui il The Guardian ci dà un assaggio di questo meraviglioso libro. Alcuni di noi hanno ...

Piccoli crudeli giochi spaziali : M2 di Dynamis : Sorgono la religione e la politica con le loro conseguenze; esercizio del potere, collaborazione, convivenza, discriminazione, esclusione, ecologia. Il metro quadro si pone tra due diverse comunità: ...

Nerd Show : a Bologna la seconda edizione dell'evento dedicato a fumetti e videogiochi : Dopo il successo del 2018, torna a Bologna la seconda edizione del ‘Nerd Show’. Il 9 e 10 febbraio lo spazio BolognaFiere sarà allestito per dare spazio alla cultura Nerd e a tutti quegli aspetti della tecnologia che hanno contaminato la vita quotidiana. L'evento si terrà dalle ore 10 alle 19 presso il Quartiere Fieristico di Bologna. I biglietti sono acquistabili sia online che alla cassa. Tornei e grandi allestimenti I creatori artistici Lucio ...

Sega annuncia una "perdita straordinaria" di 55 milioni di dollari a causa del declino dei suoi giochi mobile esistenti : Sega, nei suoi ultimi risultati finanziari, ha confermato che subirà una "perdita straordinaria" di $ 55 milioni. Questa perdita è stata attribuita all'"intensificarsi della concorrenza" nel mercato mobile, così come il declino dei suoi giochi mobile esistenti, riporta Gamingbolt."I titoli di punta di [Sega] esistenti hanno rallentato per l'intensificarsi della concorrenza nel mercato mobile giapponese", afferma Sega, aggiungendo, "[Sega] mirava ...

Frascati Scherma - Ottaviani vince i giochi del Mediterraneo. Puglia e Rossini terze in Cdm U20 : Roma – Un week-end da urlo, un risultato dietro l’altro. Il Frascati Scherma è stato protagonista assoluto nello scorso fine settimana schermistico. Il giro inizia da Cagliari, dove si sono disputati i Giochi del Mediterraneo: Lorenzo Ottaviani è stato davvero superbo, centrando il primo posto individuale nella sciabola maschile Under 17 e il primo nella prova a squadre miste. Molto bello il secondo posto di Guia Di Russo nel fioretto ...

PS4 Pro si comporta meglio di Xbox One X con alcuni giochi del momento - com'è possibile? : com'è possibile che alcuni tra gli ultimi titoli usciti o in arrivo sul mercato girino con prestazioni migliori su PlayStation 4 Pro rispetto a quella che attualmente si presente come la console più potente sul mercato, ovvero Xbox One X?Come riporta Neogaf, stando alle analisi di Digital Foundry, questa è la situazione che traspare ed è lo stesso John Linneman a definirla quanto meno inusuale.Linneman sottolinea come questa peculiare situazione ...

Disabili e videogiochi - il video dello spot sul controller che abbatte le barriere : Come funziona l'Adaptive controller Il gamepad di Xbox è stato lanciato a Los Angeles nel giugno 2018 in occasione dell'E3, una delle fiere di videogiochi più importanti al mondo. È una postazione di ...