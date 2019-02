Zucchine fritte

cosacucino.myblog

: RT @tesmarte: 'Mamma fammi solo il primo perché ieri sono stata al ristorante e ho mangiato molto.' Ha fatto i tortellini,involtini di pros… - Noninfluente : RT @tesmarte: 'Mamma fammi solo il primo perché ieri sono stata al ristorante e ho mangiato molto.' Ha fatto i tortellini,involtini di pros… - tesmarte : 'Mamma fammi solo il primo perché ieri sono stata al ristorante e ho mangiato molto.' Ha fatto i tortellini,involti… - 93_Giudy : Polpette di zucchine e ricotta fritte -

(Di domenica 17 febbraio 2019)INGREDIENTI: 500 g di, 100 g di farina, 100 g di pangrattato, olio extravergine di oliva, sale e pepe.PREPARAZIONELavate e asciugate le, poi tagliatele tutte a bastoncini.In una ciotola capiente mescolate la farina con il pangrattato, il sale e pepe. Passate nellenel composto preparato e friggetele in abbondante olio caldo.Fatele cuocere qualche minuto, il tempo che diventino dorate e belle croccanti.Toglietele dal fuoco, mettetele su carta assorbente e servitele calde.Se preferite una cottura più leggere potete cuocerle a forno, mettendole in una teglia unta per 10 minuti a 200°C.