Zippulas (Zeppole di Carnevale)….( zeppole di casa mia) . Cotto e mangiato

(Di domenica 17 febbraio 2019)DE OMMU MIA (dimia) …..di Clelia DessìPerché ho scelto questo dolce? Perché è carnevale, perché erano leche preparava la mia mamma e……. perchè sono buonissime! In Sardegna è il dolce tipico di carnevale. Ogni paese ha la sua ricetta, ogni famiglia ha una sua variante, chi come me mette l’acquavite, chi mette anice, chi non usa zafferano, chi le fa lunghissime……..Ingredienti per otto persone.500g di semola di grano duro 1 grossa patata 2 uova 125g di latte 15g di lievito di birra 1 bicchierino di acquavite 6 stimmi di zafferano 1 arancio, succo e buccia 150g di zucchero semolato sale un pizzico abbondante olio di arachidi per friggereEsecuzione.1 Sciogliete il lievito in poca acqua tiepida, impastate la farina e lavorate a lungo, fino a che sia ben liscia ed elastica. Io uso un’impastatrice elettrica, se la possedete usatela, ...