Zingaretti PD | Se crisi di governo | voto anticipato

Luigi Di Maio fregato pure dal Pd. Nicola Zingaretti : "Crisi? Si vota" - perché ora gode Salvini : Tanti saluti a Luigi Di Maio. Al Movimento 5 Stelle non resta che Matteo Salvini. Un bel guaio, visto che il ricatto implicito alla Lega era che in caso di governo ci sarebbe stata sempre l'exit strategy di un governo Pd-5 Stelle. Invece Nicola Zingaretti, candidato segretario dem e favorito alle im

Zingaretti : "Se crisi subito al voto" E chiude a intese con i 5 Stelle : "Se ci fosse una crisi di governo e fossi segretario, ferme le prerogative del Capo dello Stato, chiederei le elezioni anticipate". Lo dice il candidato del Pd alle primarie Nicola Zingaretti Segui su affaritaliani.it

Italia-Francia - Letta : “Crisi senza precedenti - abbiamo solo da perdere. Zingaretti? Può essere padre del Pd” : “Scontro Italia-Francia? E’ una crisi senza precedenti, non c’è mai stata una situazione come questa dopo la Seconda Guerra Mondiale. E’ un caso abbastanza clamoroso”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino (Radio24) dall’ex presidente del Consiglio, Enrico Letta, che aggiunge: “Con uno scontro di questo genere l’Italia non ha nulla da guadagnare, ha solo da perdere, perché nella ...

Come il governo ha contribuito alla crisi di Carige secondo Zingaretti : Roma, 8 gen., askanews, - 'Seppure in carica da pochi mesi, il governo Conte ha in parte contribuito nell'accelerazione della crisi Carige, che certamente ha origini lontane. Per mesi abbiamo messo in ...