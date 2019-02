We the Animals film al cinema: cast, recensione, curiosità

cubemagazine

: @morsmordraco Fast Animals and Slow Kids, The Zen Circus, Ministri, Pinguini Tattici Nucleari, Gazebo Penguins, I C… - tuttiquelliche : @morsmordraco Fast Animals and Slow Kids, The Zen Circus, Ministri, Pinguini Tattici Nucleari, Gazebo Penguins, I C… - mauriziocresce6 : @Elio83271574 @YouTube Buonasera Elio, si, questa è la cover, l'originale è proprio degli 'The animals'. Ti ringrazio e buon sabato sera:-) - Elio83271574 : @mauriziocresce6 @YouTube La versione originale ,The Animals, stupenda. Ciao Maurizio. Buona serata. -

(Di domenica 17 febbraio 2019) We theè uno deialin uscita prossimamente nelle sale giovedì 28 febbraio 2019. Di seguito ecco, scheda, trama, trailer, la nostrae qualchesul. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALEWe theal: scheda eGENERE: Drammatico ANNO: 2018 REGIA: Jeremiah Zagar: Raúlillo, Josiah Gabriel, Terry Holland, Isaiah Kristian, Evan Rosado, Sheila Vand DURATA: 94 Minuti We theal: trama Manny, Joel e Jonah si fanno largo nell’infanzia e rispondono come possono al precario affetto dei loro genitori: il padre è portoricano, la madre bianca, e il loro amore è di quelli impegnativi, pericolosi, capaci di fare e disfare una famiglia molte volte. La vita in casa è intensa e totalizzante, in un continuo oscillare tra lacrime ed euforia. Mentre Manny e Joel crescendo diventando sempre più ...