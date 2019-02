: Ultim'ora #Votel: sbagliato ritiro truppe da Siria - Cyber_Feed : Ultim'ora #Votel: sbagliato ritiro truppe da Siria - TelevideoRai101 : Votel: sbagliato ritiro truppe da Siria -

Jospeh, il generale alla guida del comando centrale Usa (Centcom), non è d'accordo con la decisione di Donald Trump di ritirare leamericane dalla. Lo afferma in un'intervista alla Cnn, sottolineando che l'Iran è la maggiore minaccia per la pace in medio oriente. "non avrei suggerito al presidente" il, dice,precisando che "eliminare il Califfato non è abba- stanza per la sconfitta dell'Isis".(Di domenica 17 febbraio 2019)