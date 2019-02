Volley | A2 Femminile | Soverato cade a Trento | Mondovì al secondo posto

Volley Femminile - Serie A1 2019 : 20^ giornata - Scandicci risponde alle capoliste. Busto si riprende il quarto posto : Oggi si è completata la 20^ giornata della Serie A1 2019 di Volley femminile dopo che ieri Novara e Conegliano avevano sconfitto Firenze e Chieri proseguendo la propria cavalcata a braccetto in testa alla classifica. Nel pomeriggio è arrivata la pronta replica di Scandicci, terza forza della classe che si è portata a quattro punti di distacco dalla coppia al comando. Le toscane hanno regolato Monza per 3-1, rimontando l’iniziale svantaggio ...

Volley - A1 femminile 2019. Novara e Conegliano : prosegue la fuga a braccetto : Niente passi falsi per le due prime della classe del massimo campionato femminile impegnate in contemporanea nei due anticipi della settima giornata che non sarà utile per svelare qualde delle due tra Novara e Conegliano chiuderà al primo posto la regular season. Le due prime della classe erano impegnate entrambe tra le mura amiche ed entrambe hanno vinto 3-0 contro squadre di medio bassa classifica. Il compito più semplice, almeno sulla carta, ...

Volley Femminile - Serie A1 2019 : 21^ giornata - Novara e Conegliano proseguono il duello a distanza : Nel weekend la Serie A1 2019 di Volley femminile tornerà protagonista con la 20^ giornata. Novara e Conegliano proseguiranno la loro sfida a distanza in occasione degli anticipi di sabato sera, le due corazzate del nostro campionato sono appaiate al primo posto e vogliono proseguire la propria marcia: le piemontesi, reduci dal trionfo in Coppa Italia, sono chiamate a un impegno non semplice in casa contro Firenze in piena lotta per un posto nei ...

Volley Femminile - Serie A1 2019 : 21^ giornata - Novara e Conegliano proseguono il duello a distanza : Nel weekend la Serie A1 2019 di Volley femminile tornerà protagonista con la 20^ giornata. Novara e Conegliano proseguiranno la loro sfida a distanza in occasione degli anticipi di sabato sera, le due corazzate del nostro campionato sono appaiate al primo posto e vogliono proseguire la propria marcia: le piemontesi, reduci dal trionfo in Coppa Italia, sono chiamate a un impegno non semplice in casa contro Firenze in piena lotta per un posto nei ...

Volley Femminile - CEV Cup 2019 : Busto Arsizio glaciale contro il Mulhouse - Farfalle in semifinale! : Busto Arsizio si è qualificata alle semifinali della CEV Cup 2019 di Volley femminile, le Farfalle non hanno avuto alcun problema contro il Mulhouse di fronte ai 2300 spettatori del Palais des Sports della città francese e possono proseguire la propria avventura nella seconda competizione continentale per importanza. Le biancorosse, forti della vittoria per 3-0 ottenuta nel match d’andata in casa, dovevano vincere due set per conquistare ...

Volley : Challenge Cup Femminile - Monza è in semifinale : LA CRONACA DEL MATCH- Partenza sprint della Saugella Monza che, con un filotto di tre punti, giocata di Devetag e ace di Bianchini dopo un errore delle padrone di casa,, scappa sul 3-0. Orthmann e ...

Volley : Challenge Cup Femminile - Monza vince in Slovenia ed è in semifinale : LA CRONACA DEL MATCH- Partenza sprint della Saugella Monza che, con un filotto di tre punti, giocata di Devetag e ace di Bianchini dopo un errore delle padrone di casa,, scappa sul 3-0. Orthmann e ...

Volley Femminile - Challenge Cup 2019 : Monza spazza via il Kamnik - Saugella in semifinale! : Monza si è qualificata per le semifinali della Challenge Cup 2019 di Volley femminile, le brianzole hanno sconfitto il Kamnik per 3-1 (25-14; 23-25; 25-23; 25-22) nel ritorno dei quarti di finale e possono far festa considerando anche il 3-0 dell’andata. Le ragazze di Miguel Angel Falasca dovevano vincere almeno due set in Slovenia e sono riuscite a sbrigare agevolmente la pratica contro le padrone di casa che hanno tenuto aperto il ...

Sitting Volley : la nazionale femminile a Savona per uno stage : Savona- Ancora un raduno della nazionale italiana femminile di Sitting Volley che si ritroverà, dal 22 al 24 febbraio, a Savona. Questo l'elenco delle atlete convocate dal commissario tecnico Amauri ...

Sitting Volley : al Centro Pavesi Fipav il Regional Day Maschile e Femminile : La sessione è aperta ad atleti/e che praticano o hanno già avuto modo di praticare questa attività e anche a chi non si è mai confrontato con questo sport. La necessità di ulteriori informazioni e ...

Volley Femminile - Serie A1 : 19^ giornata - le migliori italiane. Caterina Bosetti ruggisce - Sylla e Chirichella di qualità : Nel weekend si è disputata la 19^ giornata della Serie A1 2019 di Volley femminile. Di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce nel corso del fine settimana. Caterina Bosetti. Che ruggito della schiacciatrice che ormai è definitivamente recuperata: 18 punti, 3 aces, 3 muri, 82% in ricezione, 38% in attacco. Casalmaggiore ringrazia e arriva la vittoria contro Scandicci, terza della classe che perde terreno dalle due ...

Volley : A1 Femminile - stecca Scandicci - ok Novara e Conegliano : I TABELLINI- LARDINI FILOTTRANO - IGOR GORGONZOLA Novara 0-3, 22-25 16-25 15-25, LARDINI FILOTTRANO: Partenio 5, Garzaro 9, Whitney 10, Vasilantonaki 11, Cogliandro 4, Tominaga 1, Cardullo, L,, Brcic ...

Volley Femminile - Serie A1 2019 : 19^ giornata - tutto facile per Novara e Conegliano. Casalmaggiore ferma Scandicci : Si è conclusa la 19a giornata della Serie A1 2018-2019, massimo campionato nazionale di Volley femminile. Prosegue la lotta in testa alla classifica tra Novara e Conegliano, appaiate a quota 43 punti. Scandicci cade a sorpresa sul campo di Casalmaggiore, mentre Monza sconfigge Cuneo e supera Busto Arsizio in quarta posizione. tutto come da pronostico per le due formazioni in testa alla classifica. Novara, reduce dalla vittoria della Coppa Italia ...

Volley Femminile - Serie A1 : 19^ giornata - Bergamo vince il derby con Brescia e lancia la corsa per i playoff : Bergamo ha sconfitto Brescia per 3-1 (25-13; 22-25; 25-15; 25-21) nell’anticipo della 19^ giornata della Serie A1 2019 di Volley femminile, la Foppapedretti ha vinto uno scontro diretto fondamentale per l’accesso ai playoff: le orobiche hanno infatti agganciato la Leonessa all’ottavo posto con un punto di vantaggio su Cuneo e a due lunghezze di ritardo da Firenze. Le rossoblù si sono fatto preferire nell’arco ...