VIDEO Napoli-Torino 0-0 | Highlights | gol e sintesi Clamoroso palo di Insigne | partenopei

Napoli - clochard colpito alle spalle con un calcio. C’è il VIDEO : “È accaduto a Soccavo” : Un clochard cammina per strada, ha tutta le sue cose in mano, quando all’improvviso un ragazzino lo colpisce alle spalle con un calcio e lo fa cadere a terra. Sono le immagini riprese da un cellulare e diffuse sui social dal consigliere della regione Campania, Francesco Emilio Borrelli. Secondo quanto scritto da Borrelli, il video sarebbe in circolazione sul web e riprenderebbe un episodio avvenuto a Soccavo, quartiere della periferia di ...

Pagelle Napoli-Torino - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle NAPOLI TORINO – Tutto pronto per il match del San Paolo Napoli-Torino, valido per la 24° giornata di Serie A. La squadra di Ancelotti è chiamata a ripartire dopo il mezzo passo falso con la Fiorentina. Il Torino dal canto suo punta alla continuità, 7 punti nelle ultime tre partite.Nel Napoli di Ancelotti che affronta il […] L'articolo Pagelle Napoli-Torino, highlights e tabellino del match – VIDEO proviene da Serie A News Calcio - ...

Dentro le mura dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli ci sono centinaia di formicai Ecco perché|VIDEO-denuncia : Gli insetti nei reparti, attratti dal cibo e temperature favorevoli. La struttura non è stata mai sottoposta a radicali lavori di manutenzione. Il bar chiuso per noie amministrative, il caso del parcheggio custodito da abusivi e le liti tra sindacati e passata dirigenza

VIDEO Zurigo-Napoli 1-3 - gol e highlights in 2 minuti. Show di Insigne : Il Napoli espugna il campo di Zurigo per 1-3 ed ipoteca il passaggio agli ottavi di finale di Europa League: la squadra di Ancelotti chiude la prima frazione sullo 0-2 grazie ai gol di Insigne e Callejon, nella ripresa arriva il tris di Zielinski, prima che Kololli metta a segno il punto della bandiera per gli elvetici. GOL E highlights Zurigo-Napoli 1-3 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi ...

Napoli - VIDEO hard tra liceali di Chiaia : sulla chat la vendetta dell'ex : Un video a luci rosse girato in una camera da letto. Immagini forti che da giorni passano di cellulare in cellulare raggiungendo centinaia di studenti napoletani. Lo chiamano 'sexting', un fenomeno ...

VIDEO Zurigo-Napoli 1-3 - Highlights - gol e sintesi Europa League. Tris partenopeo folgorante : Il Napoli trionfa per 1-3 nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League a Zurigo. Molto bella, convincente e priva di sbavature fino a dieci minuti dalla fine la prova dei partenopei, che solo nel finale subiscono il rigore dell’1-3 e una traversa che avrebbe potuto mettere meno distanza tra svizzeri e azzurri. Di Insigne (con annessa papera del portiere Brecher), Callejon e Zielinski i gol napoletani, mentre il rigore degli ...

Napoli - trovata una colonia di blatte in un ospedale : la VIDEO denuncia : "Se tale tesi fosse verificata - spiega il consigliere - saremmo di fronte a un fatto estremamente inquietante, da chiarire attraverso un'indagine giudiziaria. Significherebbe l'esistenza di un ...

Maltempo in Campania : vento devastante su Napoli - ci sono gravi danni [VIDEO] : Il transito del "fronte freddo" in scorrimento sull'Italia ha raggiunto anche Napoli : l'impatto dell'aria fredda, in contrasto con aria piuttosto mite situata nei bassi strati nell'area partenopea,...

