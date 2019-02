VIDEO Atalanta-Milan | 1-3 | | Crudeli piange | highlights e gol della partita | Serie A

Highlights Atalanta-Milan 1-3 - VIDEO e gol. Piatek devastante - rete pazzesca di Calhanoglu : Ancora una volta Piatek ha tolto le castagne dal fuoco a Gattuso ed al Milan: l’attaccante rossonero ha siglato una doppietta nell’anticipo serale di ieri della 24ma giornata della Serie A di calcio, che ha consentito ai meneghini di espugnare per 1-3 Bergamo. L’Atalanta era passata in vantaggio al 33′ con Freuler, ma Piatek ha impattato a fine prima frazione. Nella ripresa micidiali i rossoneri, che sono passati in ...

VIDEO Atalanta-SPAL 2-1 - Highlights - gol e sintesi della partita. Zapata e Ilicic ribaltano Petagna : L’Atalanta ha sconfitto la SPAL per 2-1 nel match valido per la 23^ giornata di Serie A. Gli emiliani sono passati in vantaggio all’ottavo minuto con Petagna che ha insaccato di testa il cross di Kurtic, al 57′ ha pareggiato Ilicic sfruttando l’assist di Zapata e proprio l’attaccante ha regalato il successo ai nerazzurri concretizzando il passaggio rasoterra di Hateboer dalla destra al 79′. Di seguito il VIDEO ...

Atalanta-Spal - Petagna torna a Bergamo : il Papu Gomez lo accoglie a modo suo. VIDEO : Il Papu Gomez e Andrea Petagna : amici per sempre, nemici mai. E domenica si ritroveranno per la prima volta contro da avversari in Atalanta-Spal: l'argentino è rimasto a Bergamo, il solito numero 10 ...

VIDEO Cagliari-Atalanta 0-1 - Highlights - gol e sintesi della partita. Decide Hateboer : L’Atalanta batte 1-0 il Cagliari in trasferta nel posticipo della 22ma giornata di Serie A. Gli orobici portano a casa i tre punti e salgono al quinto posto in classifica a pari di Lazio e Roma. La rete decisiva arriva al 50’, quando al termine una bella azione manovrata Castagne crossa in mezzo dalla sinistra e trova in area Hateboer, che insacca in rete di testa. Di seguito il VIDEO con gli Highlights, i gol e la sintesi di Cagliari-Atalanta ...

VIDEO Atalanta-Juventus 3-0 - Highlights e gol. Impresa storica per gli orobici : Ieri l’Atalanta ha compiuto quello che, fino a ventiquattr’ore fa, appariva come poco più di un miraggio inarrivabile per una qualsiasi squadra di Serie A: battere la Juventus. Ma il club bergamasco ha fatto molto di più: ha eliminato i bianconeri dalla Coppa Itala, andandosi a prendere una semifinale più che meritata per quel che s’è visto allo stadio Atleti Azzurri d’Italia. Castagne e Zapata (doppietta per lui) hanno ...

