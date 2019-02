Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 19 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 19 : 00 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE; A NORD DELLA CAPITALE CODE A TRATTI IN VIA AURELIA, TRA MARINA DI CERVETERI E MALAGROTTA IN DIREZIONE CENTRO; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA; SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI; ALTRI LAVORI IN CORSO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE; A NORD DELLA CAPITALE CODE A TRATTI IN VIA AURELIA, TRA MARINA DI CERVETERI E MALAGROTTA IN DIREZIONE CENTRO; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA; SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI; ALTRI LAVORI IN CORSO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN COMPLANARE CI SONO PROBLEMI SULLA Roma FIUMICINO: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO A PARTIRE DA PONTE GALERIA FINO ALL’INNESTO CON IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE Roma; SULLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; A NORD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI IN VIA FLAMINIA TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE CENTRO; SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI; RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST; PIU’ A SUD CODE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE IN VIA FLAMINIA TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE CENTRO; SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI IN CORSO; RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 13 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA E CODE PER INCIDENTE IN COMPLANARE TRA PISANA E Roma-FIUMICINO IN ESTERNA E ANCORA SEMPRE IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA TRIONFALE E OTTAVIA SULL’AURELIA CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO E CASTEL DI GUIDO IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA APPIA E CASILINA SULLA VIA DEL MARE RALLENTAMENTI TRA DRAGONA ED OSTIA ANTICA IN DIREZIONE OSTIA ANTICA SULLA CASILINA CODE ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA FLAMINIA CODE TRA RACCORDO E SAXA RUBRA DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA APPIA E LAURENTINA IN INTERNA SULL’AURELIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN DIREZIONE LADISPOLI SULLA CASILINA CODE ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI INFINE RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE NEI DUE SENSI DI MARCIA PER QUANTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTROSTRADE DEL TERRITORIO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA REGOLARMENTE NEI DUE SENSI DI MARCIA PER QUANTO RIGUARDA GLI EVENTI A OSTIA E’ IN PROGRAMMA OGGI LA CORSA PODISTICA “ROCK & RUN” PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ E BUS DEVIATI PER LASCIARE SPAZIO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 09 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTROSTRADE DEL TERRITORIO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA REGOLARMENTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER QUANTO RIGUARDA GLI EVENTI A OSTIA E’ IN PROGRAMMA OGGI LA CORSA PODISTICA “ROCK & RUN” PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ E BUS DEVIATI PER LASCIARE SPAZIO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 08 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTROSTRADE DEL TERRITORIO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA REGOLARMENTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER QUANTO RIGUARDA GLI EVENTI A OSTIA E’ IN PROGRAMMA OGGI LA CORSA PODISTICA “ROCK & RUN” PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ E BUS DEVIATI PER LASCIARE SPAZIO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTROSTRADE DEL TERRITORIO ANCHE SUL RACCORSO ANULARE SI VIAGGIA REGOLARMENTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI INFINE, OGGI 17 FEBBRAIO A OSTIA E’ IN PROGRAMMA LA CORSA PODISTICA “ROCK & RUN” DALLE 7.00 CHIUSA LA COMPLANARE DELLA COLOMBO DA VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 16 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E TUSCOLANA; PER CH VIAGGIA SULLA VIA CASILINA SEGNALIAMO FORTI RALLENTAMENTI TRA PANTANO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA; SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA PER LAVORI TRA PRIMA PORTA E L’ALLACCIO COL GRA CON ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 16 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO IN AUMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA IN CARREGGATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E TUSCOLANA; CODE PER UN INCIDENTE SULLA VIA CASILINA TRA PANTANO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA; ANCORA INCOLONNAMENTI QUESTA VOLTA PER LAVORI ANCHE SULLA VIA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E ...