Vi spiego che cosa | non | si può fare con l' oro di Bankitalia Parla il prof Deaglio

"Caro ministro Bussetti - le spiego perché insegnare al Sud è una fatica e un privilegio" : la lettera di una prof di Brindisi è virale : Una docente di una scuola primaria replica al numero uno del Miur che aveva criticato i docenti del Sud: "Ogni alunno per voi vale quanto un caffè, per noi molto di più"

Cari Cinque Stelle - vi spiego perché avete sbagliato tutto : L'economista Giovanni Dosi, a lungo consulente di Luigi Di Maio, boccia la politica economica dell'esecutivo gialloverde, a cominciare alla legge sul reddito di cittadinanza, e critica la «subalternità» del Movimento a Salvini. L'intervista integrale sull'Espresso in edicola da domenica o già online su Espresso+ «Questo governo è inadeguato e dilettantesco» "

Tav - Crozza : “Doveva unire Torino-Lione e invece divide Di Maio e un c…”. Poi : “Vi spiego perché Giggino e Salvini litigano” : “Salvini si è fatto fotografare in Val di Susa con l’elmetto in testa. Sembrava che dovesse farlo direttamente lui il buco da 57 km. Mi dirai, il suo partito ha fatto un buco da 49 milioni… Arrivare a 57 è un attimo”. Così Maurizio Crozza sul vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, nella copertina di Che Fuori Tempo Che Fa su Rai1. Video Rai L'articolo Tav, Crozza: “Doveva unire Torino-Lione e invece divide Di ...

Tria : vi spiego perché debito italiano è sostenibile : ... il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , è convinto che l'Italia sia lontana dal rischio insolvenza. In una recente lectio magistralis tenuta alla Columbia University di New York, il titolare di ...

Michelle Hunziker : «La dentiera? Vi spiego perché non posso sedermi accanto ai caminetti» : Michelle Hunziker torna con un video su Instagram. Su Leggo.it le ultime novità. La conduttrice svizzera ha risposto ad alcune illazioni che sarebbe state fatte sul suo sorriso smagliante. Sarebbe nato un tam tam social, dopo le dichiarazioni di un esperto che avrebbe affermato che secondo lui Michelle porta la dentiera. La risposta della conduttrice diventa virale. Nel filmato, Michelle Hunziker afferma: «Nel corso della mia carriera mi è stato ...

Vi spiego il ruolo di pivot in Sudamerica del Brasile di Bolsonaro - anche in Venezuela - : ... storicamente e logisticamente condizionati dall'ingombrante e potente economia brasiliana. Da solo il 'Gigante' verde-oro rappresenta in termini spaziali la metà del continente Sudamericano, ...

'Vi spiego perché tutta la musica è truccata'. Intervista a Baccini : Nel mondo la parola 'festival' vuol dire rassegna, in Italia la parola 'festival' vuol dire gara. Io sono contrario all'idea di mandare canzoni perché non è materiale da gara, non stiamo parlando di ...

La flat tax ai pensionati che rimpatriano? Senza investimenti pubblici è inutile. Vi spiego perché : di Vittorio Daniele La flat tax ai pensionati che torneranno in Italia per vivere nei piccoli comuni del Mezzogiorno può rivelarsi completamente inutile se non ci saranno investimenti pubblici per migliorare servizi utili ai pensionati come sanità e trasporti. 1. Attrarre pensionati al Sud La Legge di bilancio per il 2019 prevede che i pensionati che dall’estero spostino la residenza nei comuni del Mezzogiorno con popolazione non superiore ai ...

Tennis – Hibino critica Naomi Osaka : “non è una vera giapponese come Nishikori - vi spiego perchè” : La Tennista Nao Hibino critica Naomi Osaka, spiegando che, secondo il suo punto di vista, i connazionali non la identificano come una vera giapponese La vittoria di Naomi Osaka nella finale degli Australian Open, secondo successo Slam di fila dopo il trionfo agli US Open, ha posto la giovane Tennista giapponese al centro dell’attenzione mediatica. Quella che sembrava una stella in rampa di lancio, si è dimostrata una vera e propria ...

Vi spiego perché è colpa - anche - delle politiche europee l'economia fiacca nell'Ue e in Italia : In particolare, la Germania si sta ora rendendo conto che un surplus di bilancio pubblico di '60 miliardi o 1,8% del Pil è un freno all'economia , sua e di quella dei paesi vicini, , e sta ...

Piero Chiambretti : "Vi spiego perché CR4 è un successo" : Non sono né Pierino né birichino, ho 60 anni! E poi mi dica: perché Enrico Mentana " uomo intelligente e di successo " ha accettato l'invito e mi ha pure ringraziato? Faccio spettacolo e la politica ...

Vi spiego il nuovo reddito di cittadinanza «Ce lo chiede anche la Costituzione» : L’ideatore del provvedimento spiega come funzionerà il piano per il contrasto alla povertà e l’attivazione nel mercato del lavoro

Vi spiego che cosa non va nella Bce. Parla Bagnai - Lega - : La Bce ha adottato regole troppo pesanti sugli Npl. E' uno dei rilievi dell'economista Alberto Bagnai , Lega, , presidente della commissione Finanze e Tesoro del Senato, intervistato da Daniele ...