Verso una Direttiva Europea per il diritto d' autore

Verso LE COMUNALI " Ufficiale - nasce insieme per Carinaro ECCO I PROMOTORI Sebastiano Moretti sindaco : Giuseppe Barbato, l'Associazione politica "Terra Nostra", che raccoglie simpatizzanti del PD e della sinistra, il nuovo gruppo politico capeggiato da Domenico Barbato. A questi gruppi si aggiungono ...

CREDITORI DELLA CMC - VERTENZA Verso una SOLUZIONE : IL COMITATO DELLE IMPRESE APPROVA IL PIANO ORA TOCCA AI COMMISSARI E AD ANAS PAGARE L'ACCONTO INDISPENSABILE PER LA RIPRESA DEI LAVORI VICINO L'ACCORDO PER UNA GRADUALE RIAPERTURA DEI CANTIERI SI ...

I passi Verso una controriforma fiscale : I pentaleghisti al governo sembra facciano a gara nello sfondare il muro del ridicolo, lanciando a destra e a manca valutazioni, meglio sarebbe dire tweet, del tutto inattendibili sullo stato di salute del nostro Paese.Una simile sfacciataggine comunicativa costituisce l'altra faccia della medaglia dell'economia della promessa, dove il presente è bigio ma un'alba rosea sarebbe dietro l'angolo (vedi l'ultima intervista di Conte alla ...

Cambridge Analytica - Facebook Verso una multa miliardaria negli Usa : Si tratterebbe di gran lunga della più pesante multa che la Commissione ha mai inflitto a un'azienda del mondo della tecnologia nella sua storia. In confronto i poco più di 22 milioni di dollari ...

Venezuela - lo sconcerto di Guaidò attraVerso una lettera al Governo : 'Abbiamo bisogno del sostegno italiano' : Oggi il Parlamento Italiano , sotto pressione del Ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi , deciderà una linea da seguire in merito a questa crisi politica.

Le esplosioni di energia che arrivano dal profondo dell’UniVerso hanno una strana origine : Strani segnali percorrono l’UNiverso Gli scienziati hanno raccolto nell’Universo qualcosa di molto insolito su uno dei fenomeni più strani che conosciamo. Le raffiche radio veloci sono alcuni dei fenomeni più misteriosi e intriganti del nostro universo. Sono incredibilmente forti, incredibilmente brevi esplosioni di energia che ci raggiungono dal profondo dell’universo – e su di esse […] L'articolo Le esplosioni di ...

Il viaggio nel rilancio digitale delle Marche - raccontato attraVerso le esperienze di una comunità : Qualche anno prima era già passato uno di quegli tsunami industriali che già tante volte abbiamo visto abbattersi sul nostro Paese, in cui quei gruppi che trainano l'economia della zona si ritrovano ...

Abruzzo : vola il centrodestra - Marsilio Verso la presidenza della Regione. Berlusconi : si apre una pagina nuova : 1:14 Marco Marsilio, candidato della coalizione di centrodestra, e' il nuovo presidente della Regione Abruzzo. I primissimi dati, diffusi subito dopo la chiusura delle urne non lasciano molto spazio all'incertezza. Secondo l'instant poll realizzato dal consorzio Opinio per la Rai, Marsilio ha prevalso con il 41-45% dei voti precedendo Legnini (centrosinistra) fermo al 30-34% e Marcozzi (M5S) al 22-26%. Ancora piu' netto il dato della prima ...

Elezioni in Abruzzo : centro-destra Verso una larga vittoria - M5S in forte calo : Marco Marsilio, candidato del centro-destra (Lega compresa) per le Elezioni in Abruzzo, è in testa allo scrutinio secondo le prime proiezioni Swg con il 48,9% e si appresta a diventare il nuovo governatore abruzzese. Nettamente staccati gli altri candidati: Giovanni Legnini del centro-sinistra è al 28,6%, Sara Marcozzi del M5s al 21,2%, un risultato molto lontano dal 40% sfiorato in Abruzzo alle politiche del 2018...

Regionali in Abruzzo - centrodestra Verso una vittoria schiacciante. M5s - tracollo spaventoso : I primi dati che arrivano dalle Regionali in Abruzzo indicano una netta vittoria del centrodestra. Gli istant poll diffusi dalla Rai alla chiusura delle urne danno Marco Marsilio in netto vantaggio ...

Arno Kompatscher al convegno Verso una politica alimentare sostenibile : Biodiversità, km. zero, qualità. Sono queste alcune delle parole chiave del parere di iniziativa sulle politiche alimentari sostenibili in Europa

Infortunati Juventus - Verso l’Atletico Madrid : ecco chi ci sarà in Champions : Infortunati Juventus – Secondo quanto riportato da Sky, le ultime dalla Continassa sembrebbero presagire bone nuove.Atletico Madrid-Juventus è la sfida più attesa degli ottavi di finale di Champions League, perché scenderanno in campo due delle squadre più forti d’Europa che con questa manifestazione hanno un conto aperto I ‘colchoneros’ sono stati beffati in due finali dal Real, in modo doloroso, […] More

Dalla Juventus a Manchester - 'una nuvola nera viaggia Verso Firenze per Chiesa' : Juventus e Inter in Italia, le due di Manchester in Inghilterra, il Real Madrid in Spagna e il Bayern Monaco in Germania: come scrive Il Corriere dello Sport , 'in lontananza la nuvola nera pare dirigersi verso Firenze. Paura, per molti quasi certezza, che si ripeta presto la peggiore storia che abbia mai vissuto il club viola. Paura che possa ...

Verso gli uomini bionici - installata una mano robotica di nuova generazione : La medicina moderna, compresa la scienza delle protesi, è ancora basata almeno in parte sullo stesso concetto " che si è naturalmente evoluto e raffinato in 2.300 anni circa.